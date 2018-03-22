9 офисов, в которых хочется проводить дни напролёт

Мы проводим на работе половину своего времени, а кто-то и больше. Так пусть это время будет прекрасно! Удобные яркие кресла вместо скучных офисных столов, расписные стены вместо набивших оскомину перегородок, невероятная архитектура вместо одинаковых прямоугольных комнат. Сотрудникам этих девяти компаний очень повезло, что о них так заботятся.

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Airbnb

Это пространство было полностью переделано подразделением самой компании Airbnb’s Environments Team под руководством Аарона Тейлора Харви и Рейчел Ю. Главной задачей было превратить мрачное давящее помещение в полное света, лёгкое и приятное для работы. Кажется, стеклянная крыша решила проблему, а обилие белого цвета с яркими акцентами, чтобы было не так скучно, окончательно превратило этот офис в мечту любого сотрудника.

WIX.COM Это уже третий офис компании, который находится в Вильнюсе. Архитекторы из компании INBLUM взяли за идею один простой элемент — арку, и на её основе создали пространство, от которого так и веет уютом и позитивом. Может быть, всё дело в том, что лишние углы настраивают нас на агрессию, а круглые элементы смягчают нравы? Надо бы спросить у обитателей офиса, как на них сказалась новая обстановка.

Архитектурное бюро Rapt Studio сразу уловило спортивно-боевой дух сотрудников этой компании. Нет, обычный скучный офис с серыми стенами им бы не подошёл, ведь они помогают людям вести активный образ жизни. А потому и помещение для работы должно было стать активным, ярким и вдохновляющим. Стены здесь расписаны в разных техниках и рассказывают каждая свою историю. Хочется пройтись и изучить каждый метр — словно в картинной галерее.

Офис с плавными округлыми линиями мы уже увидели, теперь посмотрим на его противоположность. Пространство для сотрудников компании Cisco оформляли архитекторы из Studio O+A. Ромбы, ломаные линии и многогранники стали основой дизайна, и вся эта геометрия внушает нам ассоциации со скоростью, стремительностью и целеустремлённостью. Наверняка это ощущение подстёгивает к работе!

Fender

Специалисты из Rapt Studio создали интерьер сдержанный, элегантный, такой, который не будет отвлекать от работы, но при этом создаст самые комфортные для неё условия. Получилось брутально, даже слишком, но кажется, сами сотрудники офиса смогут сделать атмосферу душевнее при помощи своего основного продукта. Звуки хорошей музыки оживят любую обстановку!

Архитектурная компания Ultraconfidentiel устроила такую эклектику в этом офисе, что глаза разбегаются. Классические офисные столы и узорчатые коврики, металлические индустриальные элементы и тёплые этнические, прожекторы под потолком и супердлинная живая стена. А ещё посмотрите на это остекление — вы ахнете! Мы точно не в аэропорту?

Архитекторы из Studio O+A ещё раз доказали, что графичность — это их любимый приём. Причём в этом случае результат даже можно назвать слегка аскетичным, ведь в нём нет ничего лишнего и хватает грубых, жёстких элементов. С другой стороны — такой простор и такое количество света и воздуха стирает все границы, в том числе в воображении сотрудников. Главное — двигаться вперёд.

Red Bull

Само название компании подразумевает, что интерьер её офиса должен быть напористым, вечно в движении и с характером. Архитектурному бюро Il Prisma удалось создать именно такое впечатление. Чёрный цвет, крупные формы, сложные акцентные оттенки и никаких лишних мелочей. К чему мелочиться, надо играть по-крупному, если стремишься к победе, сбивая все преграды на своём пути. Мысль ясна, а оформление превосходно.

Yamaha

Приглушённые натуральные оттенки хороши и в жилом, и в общественном интерьере. Наверняка и в рабочей обстановке они помогают сконцентрироваться и почувствовать себя в уюте и безопасности, как дома. Архитекторы из STUDIOMINT постарались сделать именно такой интерьер, причём с явным намёком на экологичность. Древесные тона в сочетании с живыми растениями прямо на рабочих местах заставляют поверить, будто вы на самом деле находитесь где-то за городом.

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