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В Нижневартовске в элитном доме появилась выпуклость на одной из стен
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В Нижневартовске в элитном доме появилась выпуклость на одной из стен 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
22 марта на стене дома №46 ул. Ленина в Нижневартовске появилась большая выпуклость. Прибывшая на место происшествия полиция дом оцепила.
Фотография, появившаяся в интернете, быстро стала набирать обороты и комментарии. Обсуждались разные версии происходящего. Кто-то предполагал, что в доме произошёл взрыв, однако окружное МЧС эту версию не подтвердило. Возможно, хлопок и «бугор» образовался на стене дома в связи с тем, что произошёл разрыв обшивки дома, под которой находился утеплитель.
Данный жилой дом считается элитным. Стоимость квартир в этом доме в разы выше средней стоимости по Нижневартовску.
Официальной информации о случившемся пока нет. Администрация города, застройщик и правоохранительные органы Югры не комментируют произошедшее, сообщает Комсомольская правда.
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