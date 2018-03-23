В Нижневартовске в элитном доме появилась выпуклость на одной из стен

22 марта на стене дома №46 ул. Ленина в Нижневартовске появилась большая выпуклость. Прибывшая на место происшествия полиция дом оцепила. Фотография, появившаяся в интернете, быстро стала набирать обороты и комментарии. Обсуждались разные версии происходящего. Кто-то предполагал, что в доме произошёл взрыв, однако окружное МЧС эту версию не подтвердило. Возможно, хлопок и «бугор» образовался на стене дома в связи с тем, что произошёл разрыв обшивки дома, под которой находился утеплитель. Данный жилой дом считается элитным. Стоимость квартир в этом доме в разы выше средней стоимости по Нижневартовску. Официальной информации о случившемся пока нет. Администрация города, застройщик и правоохранительные органы Югры не комментируют произошедшее, сообщает Комсомольская правда