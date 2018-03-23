Как самостоятельно сделать дизайн-проект квартиры и сэкономить деньги на ремонте

Для начала определимся, сколько все-таки придется заплатить за услуги профессионала, который обустроит квартиру. Быть может, для твоего кошелька все не так и страшно?

Что почем?

Итак, сумма рассчитывается из нескольких факторов. Первое — это опыт специалиста, второе — площадь помещения и третье — составление дополнительных услуг вроде визуализации и 3D-модели. Стартовая цена таких проектов составляет 800-1000 рублей за квадратный метр. Но следует учитывать: чем больше площадь работ, тем меньше будет цена. Кроме того, во многих агентствах существует функция экспресс-дизайна, когда человек просто получает профессиональный совет по созданию интерьера без какого-либо проекта. Стоимость такой услуги стартует примерно от 10 000 тысяч рублей.

Проект за спасибо

Некоторые советуют за помощью обратиться к студентам профильных вузов, которым нужно набивать руку и создавать собственное портфолио реализованных проектов. Многие из них согласятся помочь за спасибо, другие попросят деньги, но это точно будет меньше, чем укажет в своем прейскуранте профессионал. Однако стоит учитывать, что всю ответственность за неудачную работу придется взять на себя.

Все сама

Смоделировать обустройство квартиры можно и самостоятельно. Но, конечно, лучше приготовиться, что сделать все быстро получится вряд ли.

В первую очередь необходимо составить план проекта. Для этого сделай замеры каждой комнаты, которую ты хочешь преобразить, а после начинай рисовать чертеж помещений. Твой лучший помощник в этом деле — Интернет, здесь можно найти подробные видеоинструкции о том, как проводить замеры и создавать копию квартиры на бумаге.

Дальше составляем эскиз интерьера. Он должен отражать основную концепцию, которую ты хочешь реализовать, и быть составленным с учетом предпочтений жильцов и их и количества. И не бойся делать все от руки, концептуально. Нам важна не красота рисунка, а понимание того, что рассчитаны все детали: кто и как будет ходить по квартире, будет ли все самое нужное в комнатах.

После в ход идет тяжелая артиллерия — настоящие дизайнерские программы. Их можно также найти в Сети. Для чего они? Такой помощник позволит создать более четкий план и реализовать подробный макет комнат.

Последний этап самый творческий. Тут нужно подумать над тем, какую мебель ты хочешь установить, какого цвета будут обои и даже каким станет освещение.

Бесплатные концепции

Но есть и, наверное, один из самых легких способов найти идею интерьера, на которую мы часто не обращаем внимания. Во многих гипермаркетах собраны строительные материалы под одной крышей, но в некоторых есть еще и готовые проекты обустройства комнат. Разрабатывают их дизайнеры и стилисты компании. И самое приятное — это совершенно бесплатно!

Мы поговрили с экспертами Леруа Мерлен, которые рассказали, что предлагают total look, как на манекенах в магазинах одежды: «Мы создаем интерьерные коллекции, которые подбираются специально под разные концепции интерьеров. Таким образом снимаем с человека головную боль по поиску дизайнера и экономим его время и, конечно, деньги», — говорят представители компании.

Проект включает все необходимые составляющие: мебель, обои, шторы, напольное покрытие, свет, фурнитуру и многое другое. Но главное, что все эскизы прорабатываются с учетом общей концепции, которую можно подобрать на любой вкус. Например, у нас только у гостиной около 27 стилей! Это может быть и неоклассика, и современный стиль, и лофты. Создается все с учетом трендов, которые опираются на четыре глобальных дизайн-макета: семейные традиции, загородная жизнь, технологичность-современность, экология и природа.

Если человеку что-то не нравится, то он всегда может поменять товары в зависимости от собственных предпочтений.

Как видишь, чтобы создать стильный интерьер у себя дома, совсем не обязательно затрачивать много денег и усилий. Прошли те времена, когда секреты дизайнерских решений были привилегией состоятельных людей. Теперь решения для обустройства квартир вышли в масс-маркет, а значит, твое творчество ничем не ограничено. Так что не бойся дерзать!

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK