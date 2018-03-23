Как правильно выбрать материалы для ремонта в ванной комнате

Отделка ванной комнаты — один из самых трудных этапов ремонта, к тому же на него уходит около 30% всего бюджета. Чтобы не попасть впросак и не заниматься переделкой, мы узнали у эксперта Алексея Белого , на что обратить внимание при выборе черновых материалов.

Качественные сантехнические материалы — гарантия долговечности вашего ремонта. Лучше использовать трубы из сшитого полиэтилена типа PEX-A: на сегодня это самый надежный материал для разводки водоснабжения по квартире.

В ванной комнате высокий уровень влажности: обратите внимание на штукатурную смесь, которую будут использовать строители. Гипсовая штукатурка категорически не подходит. Для ванных комнат обязательно использование цементной штукатурки, а также гидрофобного клея для плитки.

А еще важно использовать качественную затирку для швов, например, weber.vetonit deco. Данная затирка повышает долговечность облицовки, так как препятствует образованию плесени и грибка.

Теплый пол в ванных комнатах — широко распространенная практика. Поскольку пол будет подвергаться тепловому воздействию, выбирайте подходящие материалы: например, наливной пол weber.vetonit 4100, а как базовый ровнитель можно использовать weber.vetonit 5700 и клей для плитки weber.vetonit profi.plus. Также можно исползовать специальный клей для мозаики или мрамора weber.vetonit mramor белого цвета.

В большинстве случаев новое жилье сдается застройщиком с гидроизоляцией санузла рулонными материалами на битумной основе, что, правда, не всегда обеспечивает достаточную герметичность — из-за особенностей примыкания рулонной гидроизоляции к стоякам.

Советуем позаботиться о дополнительной обмазочной гидроизоляции. Наносить ее нужно непосредственно перед укладкой плитки на выровненное основание: это позволит максимально сократить риск проникновения воды к соседям снизу.

Для таких работ идеально подойдут двухкомпонентный гидроизоляционный состав weber.tec 822 и лента weber.tec 828 DB 75, с помощью которой проклеивают все стыки между полом и стенами в помещении. Преимущество материала — двухцветность: сначала наносится состав розового цвета, а вторым слоем — серого. Таким образом у вас не останется необработанных участков.

Десять лет назад самым популярным отделочным материалов для потолков считался «реечный», но сегодня владельцы квартир все чаще отдают предпочтение окрашенным потолкам. Первым делом нужно выровнять основание цементной штукатуркой, затем прошпаклевать поверхность влагостойкой финишной шпаклевкой. И обязательно используйте краску для «мокрых» зон.

Ремонт в ванной требует повышенного внимания. Без специализированной помощи трудно определиться с нужным количеством гидроизоляции и способами обработки межплиточных швов. На самые популярные вопросы мы попросили ответить архитектора Никиту Морозова

1. На какую высоту требуется заводить гидроизоляцию по стенам в ванной комнате?

Слой гидроизоляции обязательно должен быть проложен по всей поверхности пола, на нижней части стен поднимайте его на высоту не менее 20 см от поверхности пола. Не забудьте обработать все поверхности стен в душевых кабинах с заходом не менее, чем на 50 см за их пределы, а также участки стен за раковинами и ваннами на высоту как минимум на 20 см выше источника воды (смесителя или самого высокого положения лейки душа) и не менее, чем на 50 см в стороны от краев ванн и раковин. Если есть возможность, то гидроизоляцию лучше поднять до самого потолка.

2. Как избежать загрязнения затиркой мозаики при выполнении работ по затирке швов?

Наносите состав резиновым шпателем диагональными движениями сверху вниз — это исключит царапины на декоративной плитке. К тому же резиновый инструмент в отличие от металлического позволяет заглубить затирку на 1-2 мм от уровня мозаики, что придает более изысканный и эстетичный вид готовому покрытию. Через 20 минут после затирки шва обязательно уберите остатки состава с поверхности. В случае с цементной смесью достаточно многократной протирки влажной губкой. Эпоксидный состав удаляется легче, если мозаика предварительно обработана специальным составом, образующим полимерную пленку.

3. Как предотвратить появление грибка в ванной комнате на плиточных швах?

Во-первых, используйте смеси для затирки на герметике — на силиконовом покрытии не появляются грибковые скопления. Во-вторых, проследите, чтобы в ванной была хорошая вентиляция, не сушите в помещении большое количество мокрого белья и регулярно проветривайте санузел. Также можно обработать швы специальными средствами, содержащими хлор, микробиоцид и спирт.