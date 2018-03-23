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Как создать интерьер, в котором легко наводить порядок
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Как создать интерьер, в котором легко наводить порядок
Inmyroom
2 часа назад
Женский форум
Нет времени на частую уборку? Дизайнер Наталия Шелковскаярассказала, как оформить интерьер, которому она не понадобится.
На обложке: дизайн-проект Наталии Шелковской.
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