Как быстро сделать ремонт в новостройке: проект Анны Хом

Дизайнер Анна Хом называет этот проект «стилизацией под лофт». Квартиру вытянутой формы зонировали, а в качестве отделки использовали исходные данные новостройки — бетонные стены и потолок, кирпичную кладку вентиляционного короба. Дополнением стали деревянные рейки и стеклоблоки в санузле.

Молодая пара пока не решила, будет ли сдавать эту квартиру или использовать для своих нужд, поэтому ремонт должен был получиться бюджетным. Залог успеха — использование преимуществ самой новостройки. Все поверхности зачистили, затем потолок и стены обработали грунтовкой и лаком, а кирпич на вентиляционной шахте покрасили.

Выделить зону спальни рейками предложили сами заказчики. Эта отделка поднимается с изголовья на стену и потолок. За ней скрываются трубы отопления — по аналогии автор проекта заключила в медные трубки и электропроводку.

Из аскетичных отделочных материалов сложилась и основная цветовая гамма проекта. Исключением стал разве что голубой оттенок, который изначально подобрали для стеклоблоков в санузле, а потом поддержали обивкой дивана.

«Перегородка санузла построена из трех частей: от пола — плиты ПГП, далее матовый стеклоблок и прозрачный стеклоблок, через который в комнату попадают красивые тени, — рассказывает Анна Хом. — А когда в ванной включен свет, вся конструкция смотрится как светящийся куб».

От идеи единого студийного пространства авторы проекта отказались сразу: оно предполагает сон на раскладном диване. Вместо этого гостиную максимально объединили с кухней — даже обеденный стол придвинули вплотную к дивану. Так удалось освободить место для полноценной спальни с кроватью.

Система хранения едина для всех функциональных зон квартиры — под нее отвели всю стену по левую сторону от входа. В прихожей установили шкафы для верхней одежды, напротив кухни — холодильник и шкаф для посуды, затем — платяной шкаф.

Почти вся мебель в квартире сделана на заказ на местных фабриках. По индивидуальным размерам создан и компактный гарнитур на кухне. Место здесь нашлось только для самой необходимой техники. От верхних шкафов отказались, а нижние тонировали в черный цвет, чтобы максимально замаскировать кухню.

Единственное окно в квартире не стали закрывать плотными шторами, а лишь оформили тюлем. Зато текстильная перегородка появилась между спальней и гостиной. Дизайнер признается, что старалась обойтись без «говорящего декора», чтобы интерьер не получился бутафорским.

«Основным декором стали тиковые вазы и шары, — рассказывает Анна Хом. — Мне очень нравится использовать в интерьере даже малые природные формы».

Холл Отделка: краска, Tikkurila, Luja 20; стеклоблоки, Vitrablok Напольное покрытие: керамическая плитка, Dune Terra Hexagon Gesso и Portland Hexagon Deco Мебель: шкаф, сварная конструкция из металла — на заказ Освещение: поворотные споты, Citilux

Гостиная Отделка: краска, Tikkurila Luja 20 Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step, дуб пиленый Мебель: диван, стол — на заказ; стулья КУЛЛАБЕРГ, ИКЕА Текстиль: шторы и тюль — на заказ Декор: тиковые шары, ладьи — шоурум индонезийской мебели; вазы, собственность дизайнера Освещение: люстра над обеденным столом, Favourite; потолочные софиты, Citilux

Спальня Отделка: краска, Tikkurila Luja 20; деревянные рейки; брашированная фанера для обрамления окна и балки Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step, дуб пиленый Мебель: кровать из паллет; стул КУЛЛАБЕРГ, стол ВИТШЕ, все — ИКЕА Текстиль: шторы и тюль — на заказ; постельное белье, ИКЕА Декор: тиковые шары, ладьи — шоурум индонезийской мебели; вазы, собственность дизайнера Освещение: подвесные светильники, Favourite

Кухня Отделка: краска, Tikkurila Luja 20; стеклоблок, Vitrablok Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step, дуб пиленый Гарнитур: на заказ Освещение: подвесной светильник, EGLO

Ванная комната Отделка: керамогранит, Grespania Vulcano Silver Lap; краска, Tikkurila Luja 20 Напольное покрытие: керамическая плитка, Dune Terra Hexagon Gesso и Portland Hexagon Deco Мебель: зеркало ЭКНЕ, ИКЕА Кабина/ ванная/ санфаянс: подвесной унитаз, инсталляция, раковина — Ideal Standard Смесители: смеситель для раковины Bau Classic L, душевой гарнитур Bau Classic, все — Grohe Освещение: встроенные потолочные софиты, бра — Favourite