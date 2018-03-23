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5 ошибок в освещении квартиры, которые допускают все
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5 ошибок в освещении квартиры, которые допускают все 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Часто мы выбираем светильники, обращая внимание только на дизайн и забывая о других нюансах. Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора» рассказал о частых ошибках в освещении и простых способах их избежать.
Часто в помещении устанавливают единственный светильник — люстру в центре комнаты. Это решение не всегда удачное: если в комнате несколько функциональных зон, лучше подчеркнуть их при помощи разных источников света. Например в гостиной — люстра, а в зоне кабинета — акцентная подсветка.
Если заранее не просчитать степень освещенности, есть риск навредить здоровью. На остроту зрения негативно влияет как тусклый свет, так и слишком яркий.
Комфортный показатель степени освещения для жилых комнат — 150 Лк, для коридоров — 100 Лк, а для детской комнаты необходим более яркий свет — 200 Лк.
Производители энергосберегающих ламп искушают экономией на счетах ЖКХ. Но не всякая экономия допустима. Энергосберегающие лампы дают слишком холодный свет, который искажает цветопередачу. Некачественные светодиоды мерцают — это сказывается на остроте зрения.
Проверить мерцание можно при помощи смартфона: включите камеру и направьте ее на источник света — на дисплее вы сможете увидеть рябь. Старайтесь использовать светодиодные лампы с матовым стеклом. Стекло будет рассеивать свет и нивелирует вспышки.
Зеркало без подсветки — это безжалостный и необъективный критик. Для достоверного отражения предусмотрите подсветку у зеркала.
Покупка дизайнерской люстры может обернуться разочарованием, поскольку часто авторы хотят удивить, и их работы выглядят как арт-инсталляции в ущерб функционалу. Намного рациональнее использовать дизайнерские лампы как декоративную подсветку, а для основного освещения купить проверенные и функциональные светильники.
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