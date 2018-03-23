Семейный дом с чёрными стенами

Семейные дома бывают разные. Порой они наполнены милыми сердцу мелочами, мягким текстилем и медовыми оттенками, а иногда представляют собой современные минималистичные пространства с минимумом деталей и вездесущим чёрным цветом.

Этот мельбурнский дом язык не поворачивается назвать уютным семейным гнёздышком, но, скорее всего, цель его создателей лежала в несколько иных областях. Интерьер получился под стать экстерьеру — невероятно стильным. Мраморный кухонный остров на кухне поддерживает основной антрацитный оттенок интерьера. Потолок, обшитый тёмной древесиной, углубляет и отделяет пространство кухни от гостиной. Внешняя архитектура дома проникает в интерьер, расставляет акценты и ставит точку в главной идее проекта.

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Фото: Sharyn Cairns

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