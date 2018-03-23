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Тарелки на стенах: 23 примера, как это сделать красиво
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Тарелки на стенах: 23 примера, как это сделать красиво 

Roomble.com 19 минут назад
Фото: Roomble.com
Развешивание по стенам посуды и столовых приборов пару-тройку веков назад не было признаком неудержимого стремления к прекрасному, по большей части этот приём использовали как ещё один вариант для хранения.
Со временем хозяйки поняли, что тарелки на стенах могут быть и посимпатичнее. Молодёжь после обручения принялась хвастаться приданым, рукодельницы, способные мало-мальски прилично расписать блюдо, щедро «декорировали» избы своими произведениями, а внуки и правнуки с неменьшим восторгом повезли семейные реликвии в города.
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