Тарелки на стенах: 23 примера, как это сделать красиво

Развешивание по стенам посуды и столовых приборов пару-тройку веков назад не было признаком неудержимого стремления к прекрасному, по большей части этот приём использовали как ещё один вариант для хранения.

Со временем хозяйки поняли, что тарелки на стенах могут быть и посимпатичнее. Молодёжь после обручения принялась хвастаться приданым, рукодельницы, способные мало-мальски прилично расписать блюдо, щедро «декорировали» избы своими произведениями, а внуки и правнуки с неменьшим восторгом повезли семейные реликвии в города.

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