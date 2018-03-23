Пижамный стиль: как носить, чтобы не выглядеть нелепо

Создание необычного модного образа — это настоящая проблема. Особенно сложно приходится с безумными трендами, с которыми стоит подружиться в 2018 году. Один из таких — пижамный стиль.

Пижама и макси-пальто

Костюм в пижамном стиле в паре с длинным пальто — богемное сочетание. Для стильного результата подбираем оба элемента так, чтобы они были контрастными по цвету и фактуре.

Пижамный комплект с тонким поясом

Аутфит в пижамном стиле несложно скомпоновать — образ усложняем с помощью необычного тонкого ремня. Любительницам стиля бохо подойдет веревочный пояс, а консерваторам — классический тканевый или кожаный ремень.

Бархатная пижама

Бархат в 2018 году остается на пике популярности. Главное преимущество такого образа — мягкие, приятные по ощущению ткани, которые позволят вам чувствовать себя комфортно.

Пижамные штаны

Включить в повседневный образ их несложно — представляем, что перед нами брюки или джинсы и комбинируем домашнюю одежду с джемперами, рубашками или легкими водолазками.

Ночная рубашка

Легкие ткани, нежные оттенки, свободный крой — образ только что проснувшейся девушки в этом сезоне активно набирает обороты. Достаточно вынуть из шкафа шелковую сорочку, добавить к ней грубые ботильоны в тон — и можно на прогулку. Слишком прозрачную ночнушку носим со светлыми брюками, чтобы у окружающих не возникло лишних вопросов.

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Параллельно с модой на классические аутфиты в нюдовых оттенках процветает стиль «ярче, безумнее, провокационнее». Здесь необходимо побольше абстрактных принтов, сочных цветов и необычных форм.

Пижама и спортивная одежда

Мы не могли забыть про главный стиль 2018 года — спорт-шик. Пижамный и спортивный стили схожи по своему легкомысленному настроению, поэтому и сочетать их легко и просто. Вариант повседнего аутфита: к пижамным штанам добавляем худи или олимпийку и трендовые объемные кроссовки.

Пижама и жакет

Нейтрализовать мягкость и непринужденность пижамного образа получится при помощи одного элемента — строгого жакета в тон или контрастного оттенка. Подобно укротителю тигров, жакет из плотной ткани сведет на нет распущенность струящихся свободных материалов пижамного комплекта. Для пущей важности можно повязать шелковый платок на шею.

Создаем актуальный весенний образ:

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