20 отличных идей для сумасшедших потолков

Эти стены отражают ваш внутренний мир почти так же досконально, как и разрисованные бетонные полы? А как же потолки? Это же «небо» вашего интерьера! Они должны быть так же восхитительны, как и синяя бесконечность за окном. Нужно срочно что-то делать. Мы уже подобрали несколько крутых идей и очень рассчитываем вас ими вдохновить. Чувствуете, как заработало воображение? Скорее вспоминайте, как добраться до строительного магазина.

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