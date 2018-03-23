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Стартовал конкурс предметного дизайна от Arte Veneziana
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Стартовал конкурс предметного дизайна от Arte Veneziana 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Фабрику Arte Veneziana многие знают за зеркала, мебель и люстры в венецианском и французском стилях, а также в ар-деко. Мастера умеют изготавливать как реплики старинных моделей, так и сложные по технологии современные коллекции. Поэтому для них не станет проблемой создать то, что придумаете вы для конкурса.
Необходимо спроектировать один из следующих предметов: зеркало, туалетный столик с зеркалом, консоль с зеркалом, буазери или комод для гостиной. Используемые материалы: стекло, зеркало, сталь, мрамор, латунь, дерево. Проект надо успеть сделать до 14 апреля и отправить на электронный адрес contest@arteveneziana.com со своими Ф. И. О., адресом, возрастом, телефоном и названием учебного заведения. У предмета должны быть видны все размеры — это может быть эскиз или рендеринг. Если вы разрешаете публикацию проекта в соцсетях, тоже укажите это. Для совсем опоздавших предусмотрен окончательный срок подачи проекта — 12 мая.
Все присланные работы рассмотрят члены жюри — владельцы фабрики Николо и Алесандро Занины и архитектор Дж. Лука Феррери. А 19 мая на выставке «АрхМосква-2018» объявят победителей. Лучший проект будет реализован и показан на iSaloni Moscow с 10 по 13 октября.
Портал Roomble.com — информационный партнёр конкурса от Arte Veneziana и «Архистудии».
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