Уютная трёхкомнатная квартира в «сталинке» со спальней в сливовых тонах

Эта квартира расположена в доме «сталинской» постройки. Дизайнеров сразу порадовали относительно высокие потолки — 3,08 м. Правда это единственное, что их порадовало.

Яна Сахаревич и Алексей Березняк, дизайнеры интерьеров:

Яна Сахаревич окончила Белорусский государственный университет по специальности «дизайнер предметно-пространственной среды».

Алексей Березняк окончил Московский государственный технологический университет по специальности «инженер-художник по художественной обработке материалов».

Пожелания заказчиков — молодой пары — состояли в следующем: спокойная цветовая гамма, классические элементы интерьера и ощущение воздуха и света. Одним из приоритетных условий была необходимость рабочего места в гостиной, где расположился бы большой монитор компьютера, и вместительные зоны хранения.

К заказчикам часто приходят гости, поэтому необходимо было также предусмотреть большой обеденный стол, который в то же время не занимал бы очень много места на кухне.

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— Мы демонтировали все стены-перегородки, чтобы уйти от узкого коридора, и разработали более свободный и объёмный интерьер. Мы также объединили ванную и туалет, создав комфортное пространство. Прежде это были два крошечных прямоугольника. Деталь, на которой и завязался весь проект, это стеклянные двери, которые одновременно выполняют функцию перегородки, разделяя кухню и гостиную.

Отличительной особенностью проекта стали однотонные стены насыщенного сложного оттенка и акцентные латунные элементы во всей квартире. Все межкомнатные двери работают на просвет, сохраняя лёгкость пространства. Мы предложили декоративные шторки на каждое полотно.

Во время работы над проектом семья пополнилась ещё на одного маленького человека, поэтому мы предусмотрели место для кроватки в спальне родителей.

Интересной особенностью при работе над проектом стало обнаружение небольшой шахты в зоне санузла. Примечательно, что ни на одной планировке дома это не указано. Но это лишь немного изменило планировку: стена между кухней и санузлом стала более вытянутой.

Все стены окрашены. Текстиль мягких натуральных тканей смягчает локальные поверхности стен. Укладка пола — венгерская ёлка дымчатого оттенка, которая задаёт геометрию и динамику.

Кухня:

кухня по нашим эскизам, выполняется на заказ;

стол — Tevi;

стулья — LeHome;

люстра — Loft Design;

плитка — Roca Ceramica.

Гостиная:

комод — LeHome;

диван — Cosmorelax Mondo;

кресла — DantonHome;

журнальный стол — Rochebobois, Coctail table;

люстра — Loft Design;

торшер —LeHome;

паркет (венгерская ёлка).

Спальня:

кровать — Home Emotions;

банкетка — Home Emotions;

прикроватные тумбы — Bragin Design;

настольная лампа — Mebelion;

паркет (венгерская ёлка).

Встроенная система шкафов в спальне и зоне гостиной по нашим чертежам выполняются на заказ.

Прихожая:

плитка — Azulejos;

люстра — LeHome;

прихожая — на заказ.

Санузел:

плитка — фабрика Kerama Marazzi, Prima Colore Octagon;

унитаз — Kerasan Retro;

раковина — Simas;

тумба — Tiffany;

полотенцесушитель — Margarolli;

светильники — Arte.

Детская:

столик и стулья — ИКЕА

диван — LeHome;

шкаф для одежды — на заказ;

светильники потолочные — ИКЕА.

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