5 необычных дизайнерских решений для обустройства спальни

1. Интерьер с геометрической абстракцией

Герои телепрограммы «Фазенда» мечтали о трансформации мрачной мансарды в загородном доме в светлое пространство, разделённое на две половины: спальню и зону отдыха. Авторы приняли решение полностью изменить геометрию исходного помещения, перекроив пространство по принципу объёмной абстрактной композиции. Низкий потолок мансарды приподняли до самого конька крыши, благодаря чему комната наполнилась воздухом. Кровать обрамили ломаной трёхмерной конструкцией из фанеры толщиной 18 мм. Спальное ложе установили диагонально на невысоком подиуме.

Плоскости с акварельными разводами на потолке разделены диагональными полосами из зеркального пластика.

Архитектор Екатерина Сараева. Фото: Екатерина Федоровская

Яркая полоса оттенка маджента переходит с противоположных стен на потолок, образуя подобие арки на границе спальной зоны.

Архитектор Екатерина Сараева. Фото: Екатерина Федоровская

Для создания радужных клякс на обоях дизайнер Анна Домникова разбрызгала акварельные краски на листе бумаги, рисунок отсканировала и заказала многократно увеличенный принт для отделки стен и потолка. Его напечатали чернилами на основе серебра, которые придают полотну антибактериальные свойства.

Архитектор Екатерина Сараева. Фото: Екатерина Федоровская

Комнату зонировали с помощью стеллажа из фанеры, продлённого до потолка рядом жёлтых ритмичных реек. Данному цветовому пятну вторит треугольник, нарисованный на двери и части стены с помощью краски на водной основе. По задумке авторов, он создаёт иллюзию пучка света, который якобы отбрасывает фонарь, закреплённый над входом в помещение.

Для создания оригинального осветительного прибора авторы установили цоколи в пластиковые сантехнические трубы

Проложили и соединили провода

Затем объект собрали и тонировали одним слоем краски бронзового оттенка из бал­лончика, чтобы создать имитацию металлической поверхности

В завершение вкрутили восемь крупных лампочек в ретростиле

2. Пасторальная спальня

Семья Некрасовых обратилась в редакцию «Фазенды» с просьбой обновить наскучивший интерьер спальни. Так как помещение расположено в холодной мансарде, работы начали с утеп­ления стен. Нижнюю их часть зашили вагонкой и окрасили в светло-бежевый оттенок, при этом потолок тонировали крас­кой на два тона светлее. Пол выложили модулями с верхним слоем из переплетённых и спаянных между собой виниловых нитей, имитирующих рогожку, по ним приятно ходить босиком.

Главным украшением ширмы стала состаренная медная сетка, которую сначала оксидировали с помощью огня, а сверху запатинировали. На боковых створках установили бра, которые вкупе с креслом образовали уютное место для чтения.

Дизайнер Александр Кривов. Фото: Владимир Бурцев

Пространство под новыми широкими подоконниками закрыли жалюзийными дверцами. Получились вместительные прикроватные тумбочки.

Верхнюю половину стен оклеили обоями с акварельными рисунками птиц на нежно-голубом фоне. Они вступают в естественный, природный диалог с римскими шторами из плотной ткани с изображением растений.

Дизайнер Александр Кривов. Фото: Владимир Бурцев

Печной портал облицевали глазурованными керамическими изразцами, в объёмном рисунке которых сочетаются растительные и геометрические орнаменты.

Для создания узора на медной плитке мастер по металлу Денис Аксёнов перенёс рисунок через копирку на пластину размером 22 × 22 см Затем обвёл его маркером

Для патинирования нанёс на поверхность хлористое железо

Обработанные маркером линии остаются непротравленными и после стирания, на их месте появляются блестящие прожилки меди

3. Интерьер в колониальном стиле

Команда телепередачи «Фазенда» помогла обустроить спальню для многодетной пары. Их главной мечтой была комната, где они могли бы проводить время отдельно от младших членов семьи. Автор проекта предложила создать уединённое помещение в колониальном стиле, которое будет переносить хозяев в мир романтичного отдыха на островах. Кирпичную стену окрасили в оттенок слоновой кости, остальные поверхности отделали светло— и тёмно-коричневой фактурной штукатуркой.

Растения с сочными зелёными листьями (лимонное дерево, пальма, орхидея, папоротники) добавили южных тонов интерьеру.

Дизайнер Мария Сулимова. Фото: Владимир Бурцев

Пространство между потолочными балками отделали полотнами из тростника, что привнесло в помещение атмосферу тропического бунгало. Ощущение поддерживают плетёные из экоротанга кресла и прикроватные тумбочки, ковёр из искусственного джута на полу, рулонная штора-циновка в декоре окна.

Дизайнер Мария Сулимова. Фото: Владимир Бурцев

Главным предметом в помещении стала кровать из массива сибирской сосны с резными опорами и ажурным изголовьем. В качестве текстильного убранства выступило покрывало из плотного светлого хлопка, оттенённое шёлковым напероном изумрудного оттенка. Вместо традиционного балдахина на каркас набросили полосу полупрозрачной ткани.

Дизайнер Мария Сулимова. Фото: Владимир Бурцев

Ажурные панели из экологичного пятислойного гофрокартона спроектировал дизайнер Варсеник Заргарян специально для проекта. Они придали дополнительный объём стене со входом в помещение.

Мастер-кожевенник Даниил Юрьев и дизайнер Дина Дымникова оформили зеркало кожаной рамой. Для этого вырезали полоски из конского чепрака под размер изделия

Окрасили в жёлтый цвет морилкой по дереву

Далее соединили концы полос с помощью тупоконечной иглы и обработанной воском нити

И обрамили зеркало, склеив передние и задние бортики заготовок

4. Сочетание классического и восточного стиля

Телепрограмма «Фазенда» помогла обновить зону сна ещё для одной многодетной пары. В данном случае изменить облик помещения правильной геометрической формы площадью 26 м2 решили с помощью цвета, фактуры и графики. Лейтмотивом стал восточный орнамент икат, который разбавил классическую основу интерьера. В спальне появились фальшкамин, ниша из панелей ДСП, в которой разместился шкаф для одежды с жалюзийными дверцами, а также туалетный столик — мечта хозяйки комнаты.

Дизайнер Анна Якупова. Фото: Владимир Бурцев

Каркас фальшкамина обшили классическими полиуретановыми молдингами и окрасили в цвет граната. А топку украсили мозаичным панно ручной работы с радужным рисунком икат, который нашёл своё воплощение и в резном экране радиатора.

Дизайнер Анна Якупова. Фото: Владимир Бурцев

Выразительные полосы шириной 25 см придали помещению динамику.

Дизайнер Анна Якупова. Фото: Владимир Бурцев

Для изготовления изголовья 250 × 180 см на деревянную основу наклеили поролон, сверху обтянули тканью и зафиксировали её с обратной стороны мебельным степлером. Затем поверх закрепили резную панель с прорезями, подогнанными под узор на ткани.

Для создания светильника дизайнер Анна Якупова сначала вырезала 250 кругов из фетра диаметром 4 см с помощью пробойника и молотка

Далее, прокалывая детали посередине, собрала их в гирлянды, ранжируя по принципу градиента: от тёмно-синего к белому

А затем, начиная с верхнего уровня, закрепила гирлянды к трёхъярусной основе для люстры

5. Спальня в морском стиле

Хозяева дачного дома, а по совместительству молодые родители сокрушались о невозможности поехать на курорт. Тогда команда передачи «Фазенда» решила перенести морскую атмосферу в спальню героев. Интерьер построили на контрасте оттенка морской волны и кораллового, разбавив яркую палитру поверхностями белого цвета. Демонтаж потолка позволил включить подкровельное пространство в общий объём помещения. Скаты крыши отделали натяжным трикотажным полотном из полиэстера, покрытого полиуретаном. По центру потолка запустили рисунок-волну, который приводит взгляд к люстре, напоминающей медузу.

Изголовье кровати состоит из 20 мягких панно, обитых тканью с фрагментами рисунка коралла, выполненными по эскизу автора проекта. При этом создаётся иллюзия, что плоский ажурный рисунок вырезан из дерева.

Дизайнер Елена Зорина. Фото: Владимир Бурцев

Налёт театральности спальне придаёт обрамление камина мягкими панелями с напечатанными на ткани спинками кресел. А низкие приставные табуреты вдохнули жизнь в дизайнерскую обманку.

Дизайнер Елена Зорина. Фото: Владимир Бурцев

Портал фальшкамина выполнили из ДСП. По центру воображаемого очага разместили зеркало, а боковые стенки «топки» смонтированы из стеклянных панелей жёлтого цвета, подсвечиваемых изнутри.

Для создания светопроницаемых перегородок-витражей мастер Олег Ляшенко сначала определил границы между цветами с помощью 3D-контура, нанося его шприцем на обезжиренное ацетоном стекло, под которое предварительно подложил эскиз будущего изделия

Далее заполнил межконтурное пространство разноцветными эмалями

Далее заполнил межконтурное пространство разноцветными эмалями

Далее заполнил межконтурное пространство разноцветными эмалями