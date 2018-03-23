Квартира-студия: 40 метров, кровать в нише и много простора

Обилие натуральных материалов, светлые оттенки пастельных тонов, естественность и лаконичность — всё это, по мнению авторов проекта, позволит хозяевам ненадолго переместиться в небольшую частичку своей собственной скандинавии, забыть городскую суету и наслаждаться теплом и уютом в кругу близких и друзей.

Ксения Коровина, дизайнер интерьера

Сооснователь дизайн-бюро Design Filosofia. Окончила Британскую высшую школу дизайна, по первому образованию экономист. Свой стиль работы характеризует как экологичный модернизм. Стремится к максимально эффективному и минималистичному пространству, наполненному натуральными материалами и природными цветами.

www.designfilosofia.com — Квартира создавалась для молодой семьи с трёхлетним ребёнком, для загородного отдыха в выходные. Заказчики просили спроектировать большую кухню-гостиную-столовую, отдельную спальню, гардеробную и санузел. Спальня получилась нестандартной, так как кровать родителей стоит в нише, чтобы как можно больше места осталось для увлечения их сына железными дорогами. Для их постройки нужно немало места на полу. Было принято решение поставить небольшой раскладной диван в гостиной как дополнительное место для сна, а в другое время не мешать ребёнку строить его большой мир.

Квартира создана для уюта и теплоты общения между самыми близкими вдали от городской суеты. На небольшом метраже дизайн-бюро Design Filosofia удалось создать пространство для жизни, в котором вся семья чувствовала бы себя максимально комфортно и расслабленно.

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Квартира выглядит невероятно светлой и лаконичной. Этому способствуют выбранные дизайнером цветовые решения. Преимущественно сложные зелёные, бежевые и голубые оттенки тесно связывают пространство с природой. Небольшие яркие акценты дополняют общую спокойную стилистику интерьера. Но и они выбраны не случайно, а перекликаются в своём цветовом решении с экстерьером жилого комплекса. Прекрасный вид из окон своей палитрой проникает и во внутреннее пространство, не давая выбиваться ярким фасадам на фоне пастельных тонов самой квартиры.

Немаловажное внимание дизайн-бюро Design Filosofia уделило не только цвету, но и фактурам отделки. Многие вещи сделаны на заказ. Деревянная стеновая панель с необычной геометрией, фасады кухни с 3d-рисунком, сделанные на заказ стеллажи, чётко вписанные в небольшие ниши. Все мелочи были продуманы на этапе планировки, так как предстояло сделать небольшое пространство максимально функциональным. Перед дизайнером стояла ещё одна сложная задача: скрыть массу коммуникаций (стояки, газовые трубы, счётчик и бойлер). С этой проблемой помогли справиться компании, изготавливающие мебель на заказ по индивидуальным размерам, поэтому все шкафы делались по чертежам автора. А внешняя отделка зеркальными фасадами помогла расширить пространство.

При оформлении ванной комнаты особое внимание уделялось выбору керамогранита. Каждая плита подбиралась с особой тщательностью, чтобы создать оригинальный рисунок на стенах. Холодные оттенки камня в сочетании с тёплым цветом и текстурой дерева создают интересный контраст и ощущение комфорта.

Из-за большого количества коммуникаций, которые было необходимо скрыть от глаз, заказывать стандартную кухню оказалось невозможно. Поиски производителя, который сможет сделать совсем нестандартную кухню, привели дизайнера в российскую компанию «ДДерево». Два шкафа до потолка шириной по 60 см было необходимо сделать с двумя дверьми по 30 см, открывающимися на 145 градусов, чтобы был более удобный доступ к содержимому. В «ДДерево» за 21 рабочий день изготовили кухню по чертежам. Шпон американского ореха для нижних и боковых высоких шкафов был приобретён в компании Woodstock вместе с «ДДерево».

Все остальные шкафы в столовой-гостиной и прихожей делались тоже на заказ по чертежам в MRDoors. Столовая группа — ИКЕА , диван — Hoff. Стеклянные светильники над столовой — группа Niche Modern. Все аксессуары — BoConcept.

Спальня в этом проекте получилось совсем не спальней, а скорее детской. Кровать для родителей стоит в специальной нише и не привлекает к себе внимания. В спальне также есть комод ИКЕА, удобный для хранения игрушек, и изящное кожаное кресло от BoConcept. Всё остальное пространство отдано для увлечения ребёнка — игре с железной дорогой от Lego.

Отсутствие больших и громоздких шкафов в спальне объясняется тем, что здесь есть отдельная гардеробная с системой хранения от Elfa. Там же находится стиральная машина с функцией сушки.

Санузел получился небольшим, что вполне закономерно при площади квартиры 40 кв. м, но очень функциональным. Так как ребёнок уже вышел из возраста, когда ему нужна ванночка для купания, а у клиентов есть городская квартира с ванной, было принято решение от ванны отказаться в пользу большой душевой. Её размеры — 120 х 60 см, и она полностью облицована серым керамогранитом под камень, который выгодно подсвечен потолочным спотом.

Вся колористическая палитра квартиры построена на природных оттенках, которые схожи по тону, но при этом немного отличны друг от друга. Основной цвет стен остался белым. Для некоторых стен были выбраны три разные краски от Little Green и Sanderson. Сложные приглушённые оттенки зелёного и бирюзового играют роль цветовых пятен в палитре квартиры и перекликаются с оттенками природы вокруг этого жилого комплекса.

Шторы в спальне и гостиной также выдержаны в зелёно-бирюзовой палитре, они были заказаны в компании Anka. Все остальные оттенки — цвет стеновых панелей от Finex из бельгийского дуба, цвет штукатурки Travertino Romano на стене санузла и гостиной от Oikos, цвет керамогранита под сланец на кухонном фартуке — близки по оттенкам, но при этом обладают насыщенной природной текстурой.

Во всей квартире использована одна и та же модель дверей — Invisible — со скрытым коробом под окраску. Дверь в санузел сливается со стеной прихожей и покрыта штукатуркой от Oikos.

Пол для квартиры, как и стеновые панели на стене за диваном, заказывали в компании Finex. Именно здесь удалось найти такой пол, какой хотел заказчик — под маслом, прохладного естественного цвета, без желтизны. И хотя доску выбрали практически без сучков, вид у неё всё равно подчёркнуто натуральный: с выраженным древесным рисунком, который не скрывается, а, напротив, подчёркивается финишным покрытием. Стеновая панель сыграла роль акцентной стены: текстура дуба здесь рельефная, с проявленными сучками и волокнами, а за счёт разных сценариев подсветки она открывается во всей своей многогранности.

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