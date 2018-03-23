13 лучших интерьерных новинок в стиле минимализм

1. Ковёр Gavrinis 3Дизайнер Пьер Полен, звезда 1960-х, создавая ковры Gavrinis, вдохновлялся ландшафтом одноимённых островов в Бретани. Рисунок воспроизводит топографию местности. (Край славится древними сооружениями мегалитами). Ковры выпускает французский бренд Ligne Roset.2. Зеркало GeoffreyФранцуз Ален Жиль ратует за многофункциональный дизайн. Так, консоль Geoffrey от Ligne Roset одновременно служит полочкой для мелочей, вешалкой для зонтов и одежды и большим напольным зеркалом.3. Диван KikiПортугальская марка Munna работает в модном стиле mid-century — эклектике, замешанной на ностальгии. Новинка из её коллекции 2018 года — диван Kiki цвета пудры (эта модель также выпускается в других цветах). 4. Кофейный столик Belsize 03Столешница журнального столика Belsize 03 с закруглёнными углами может быть сделана из древесины эвкалипта, серого дуба, керамики или двух видов мрамора: orient grey и black marquina.5. Кресла EddyДизайнер Ален Жиль — апологет нового минимализма. По его мнению, вещь должна быть прежде всего функциональной. Взгляните на его кресла Eddy для Bonaldo: модель сколько удобная, столь и практичная — к подлокотникам крепятся кожаные «карманы» для газет. 6. Ковёр Palette 4Модный эффект деграде (тонкого перехода цвета от более тёмных оттенков к светлым) применён в дизайне ковра Palette 4, из коллекции Shade. Выпускается маркой Nanimarquina, работающей в экостиле. 7. Потолочный светильник BucleЗнак бесконечности или… если мыслить более приземлено — форма пряжки на женских туфлях — вот источник вдохновения дизайна светильника Bucle от французского бренда Laurie Lumiere. 8. Настенная лампа EclipseПортугальская марка Ginger&Jagger делает вещи bespoke — её предметы выходят только лимитированными сериями. Наш фаворит — бра Eclipse из латуни и мрамора, космический дизайн во всех смыслах! 9. Кровать NewbridgeКарло Коломбо придумал для Flexform модель всё в одном, кровать Newbridge: к основанию, поднятому на высокую металлическую раму, крепятся прикроватные тумбочки. Каркас может быть обтянут кожей или текстилем. 10. Настенная панель StratoВ коллекцию Le Pietre Incise от Lithos Design входят стеновые панели самого причудливого вида. Мастера фабрики вырезают из камня настоящие кинетические скульптуры. Пример тому — это декор. Модель называется Strato.11. Стойка ARLAДизайнер Диана Мюллер стремится в своих работах к аскетизму. Так, вешалка для полотенец ARLA для марки Cinna могла бы стоять в интерьерах школы «Баухаз»! 12. Мебель для ванной I CatiniВ коллекцию I Catini от Ceramica Cielo входит яркая мебель для ванных комнат. Умывальник голубого цвета — ещё самый сдержанный вариант! 13. Обои Eden StripНовая коллекция Мартина Лоуренса Булларда для британского бренда Cole&Son вдохновлена восточной экзотикой. Обои Eden Strip в светлую, «пижамную» полоску — единственный классический дизайн, входящий в серию.