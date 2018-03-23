28 марта состоится лекция по светодизайну

Свет может кардинально изменить помещение. Неважно, сколько слоёв штукатурки было нанесено и от какого бренда у вас шкаф, диван или кухонный гарнитур. Освещение может создать особую атмосферу, задать настроение, расслабить или взбодрить, выделить акцентные элементы или, наоборот, скрыть погрешности дизайна.

Как правильно спроектировать освещение в своём интерьере и как понять, каковы будут результаты принятого решения? Каковы основные правила светодизайна? В чём особенности освещения кухни? Зачем работать со слоями света?

Об этом и многом другом 28 марта в салоне премиальных кухонь SDP-interier расскажет Роман Светличный — глава представительства европейских брендов Lighting Icons и агент фабрики Panzeri в России. Начало мероприятия — в 17:00. На встречу приглашаются дизайнеры и архитекторы, нужно лишь зарегистрироваться по электронной почте (пишите на development@sdp-interior.ru).

Адрес салона: Новинский бульвар, дом 31, 2 этаж. Портал Roomble.com — информационный партнёр мероприятия.

Читайте также:

В Москве появились ковры с самым сложным дизайном в мире

В Москве открылась выставка выдающегося художника Эдуарда Штейнберга

28 февраля состоялся семинар Roomble по дизайну мансарды