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28 марта состоится лекция по светодизайну
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28 марта состоится лекция по светодизайну 

Roomble.com 39 минут назад
Фото: Roomble.com
Свет может кардинально изменить помещение. Неважно, сколько слоёв штукатурки было нанесено и от какого бренда у вас шкаф, диван или кухонный гарнитур. Освещение может создать особую атмосферу, задать настроение, расслабить или взбодрить, выделить акцентные элементы или, наоборот, скрыть погрешности дизайна.
Как правильно спроектировать освещение в своём интерьере и как понять, каковы будут результаты принятого решения? Каковы основные правила светодизайна? В чём особенности освещения кухни? Зачем работать со слоями света?
Об этом и многом другом 28 марта в салоне премиальных кухонь SDP-interier расскажет Роман Светличный — глава представительства европейских брендов Lighting Icons и агент фабрики Panzeri в России. Начало мероприятия — в 17:00. На встречу приглашаются дизайнеры и архитекторы, нужно лишь зарегистрироваться по электронной почте (пишите на development@sdp-interior.ru).
Адрес салона: Новинский бульвар, дом 31, 2 этаж. Портал Roomble.com — информационный партнёр мероприятия.
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