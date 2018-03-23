Бутик Visionnaire открылся в Монте-Карло

В центре района Карре-д’Ор, в Victoria Palace, по адресу бульвар Принцессы Шарлотты, 13 открылся бутик Visionnaire.

На площади 140 м2 представлены и самые последние новинки, и знаковые для компании вещи, украшенные узнаваемым, похожим на родовой герб, логотипом с «профилем» лошади (так зашифрована фамилия основателей бренда — Кавалли), с мечом и шпагой (так символически обозначены фамилии дизайнеров Самуэле Мацца и Алессандро Ла Спада, много проектировавших для Visionnaire).

Интерьер бутика — больше, чем просто интерьер: это воплощение концепции home philosophy от Visionnaire, особого рода респектабельной современной классики. Ассортимент включает лучшие модели из последних коллекций, такие как диван Oberon, люстра Brunilde, тумба Versailles, а также ковры и многочисленные аксессуары — от столиков до подушек.

Нейтральные тона, натуральные материалы, ручная, практически ювелирная, работа, смелые контрасты — вот слагаемые роскошного и изысканного концептуального интерьера нового бутика Visionnaire.

«В последние годы рынок недвижимости в Монако растет по экспоненте, ориентируясь на элитный сегмент, — говорит генеральный директор Visionnaire Андреа Джентилини (Andrea Gentilini). — Мы исторически присутствуем на Лазурном берегу, издавна сотрудничая с самыми крупными ритейлерами, но благодаря этому новому бутику мы хотим консолидировать позиционирование Visionnaire как эталонного бренда — как для наших клиентов, так и для архитектурного сообщества. Открытие состоялось в сотрудничестве с компанией Gaudio Group, уже присутствующей на монакском рынке, и освещалось Tv Art Live и Teos Tv».

О компании Visionnaire

Visionnaire — эталонный бренд в секторе элитного интерьера. Он сегодня представлен в 55 странах мира: это 29 монобрендовых магазинов, а также обширная сеть мультибрендовых и универсальных магазинов класса люкс по всему миру. Уникальность, современный стиль и миссия Made in Italy — вот фундаментальные ценности бренда, сумевшего быстро завоевать лидерство в люксовом сегменте интерьерного рынка. Компания предлагает уникальные дизайнерские решения для максимально индивидуализированного интерьера. На сегодняшний день Visionnaire насчитывает в своей коллекции свыше 2500 артикулов.

Компания зарекомендовала себя как дизайнерский бренд благодаря сотрудничеству с командой опытных дизайнеров мирового уровня, разносторонне одаренных «визионеров» (провидцев и мечтателей в самом высоком смысле этого слова). В портфолио компании — предметы мебели, светильники, аксессуары, и в том числе — разработанные на заказ для частных и общественных объектов, включая отели класса люкс, частные яхты и самолёты.

На правах рекламы