Белая кухня и цветные стены в яркой квартире в Подмосковье

Благодаря объединению кухни с гостиной в этой квартире удалось выделить место для прачечной, а ещё перепланировка помогла расширить функциональность приватной зоны — так в хозяйской спальне появилась вместительная гардеробная, балкон и собственный санузел.

Александра Мельникова, дизайнер

Декоратор, выпускница школы-студии «Детали», занимается оформлением жилых и общественных пространств в России и Европе с 2010 года.

alexinteriorgroup.ru — Перепланировку делали с учётом особенностей квартиры и исходя из предпочтений заказчиков, их привычек и пожеланий в бытовой жизни. Удалось воплотить все пожелания заказчика и сохранить правильные архитектурные пропорции.

Зонировать пространство удалось при помощи нововозведённых стен и коррекции проёмов. Например, хозяйская спальня стала отдельной приватной зоной с вместительной гардеробной, балконом и своим санузлом. А за счёт объединения кухни и гостиной удалось выделить место для прачечной, которая, на мой взгляд, необходима в любом современном доме, располагающим такой площадью.

Моя самая любимая стадия работы над проектом — это работа с цветом! Цвет делает настроение, создаёт атмосферу и характер интерьера. В холле, кухне, гостиной и коридоре на первом этаже все цвета завязаны, они перекликаются друг с другом, объединяя этим самым гостиную зону. Тон всему задала изумрудная плитка на кухонном фартуке, которая была куплена из остатков и мимо которой было просто невозможно пройти. В пару к ней подобрали обои c графичным рисунком, украшающие одну из стен в гостиной. Белые и графитовые стены работают как фон и прекрасно выделяют детали и аксессуары.

Приватная зона хозяев и детские комнаты решены в более спокойных тонах, но тут тоже не обошлось без цветовых акцентов.

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Во всех помещениях использованы разные сценарии света для того, чтобы создать комфортную атмосферу по случаю или в зависимости от настроения.

Так как сроки проекта были очень ограничены, а также из-за небольшого бюджета, которым располагали заказчики, практически всю мебель и свет пришлось покупать из имеющейся в наличии.

Большая часть корпусной мебели сделана на заказ по эскизам. Кухня компании «Дарина» и диван от «8 Марта» выполнялись на заказ в течение нескольких месяцев.

Холл:

шкаф и консоль выполнены из МДФ по эскизам декоратора;

настольные лампы — Crate and Barrel;

краска — Little Green.

Гостиная:

обеденный стол, консоль за диваном, ТВ-тумба выполнены по эскизам декоратора;

настольные лампы — Crate and Barrel;

фоторабота — Виктор Полинковский;

обои — Cole and Son;

диван — «8 Марта»;

керамический столик — MhLiving;

краска — Little Green;

шторы из органзы и бархата сшиты на заказ в ателье Марины Ткачик.

Кухня:

кухня — «Дарина»;

краска — Little Green;

столешница — искусственный камень;

на фартуке — английская плитка ручной формовки.

Санузел, первый этаж:

на полу и в душе — травертин;

окраска стен — Little Green;

мебель — Caprigo;

смесители — Hansgrohe.

Детская комната:

кровать, ковёр, бра — ИКЕА;

стул — Kartell;

римская штора — из комбинированного льна;

обои — O-design.

Вся остальная корпусная мебель в детской выполнена по эскизам декоратора.

Коридор у лестницы:

пуф — Crate and Barrel;

лестница выполнена по эскизам;

чёрно-белые постеры на стенах — MhLiving.

Спальня:

комод и прикроватные тумбы выполнены из МДФ по эскизам декоратора;

обои — O-Design;

краска — Little Green;

изголовье кровати из бархата Designers Guild выполнено по эскизам декоратора на заказ;

основание кровати — «Аскона»;

покрывало и бархатная подушка — Ralph Lauren;

постельное бельё — Zara Home;

живопись над кроватью и креслом — С. В. Радченко;

керамический столик — MhLiving.

Балкон:

краска — Little Green;

мебель куплена в «Твой дом»;

фотография — Виктор Полинковский.

Ванная комната хозяев:

мраморная плитка — Crema Marfil;

мебель и зеркало — Caprigo;

краска — Little Green;

сместили — Hansgrohe.

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