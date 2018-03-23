Белая кухня и цветные стены в яркой квартире в Подмосковье 

Благодаря объединению кухни с гостиной в этой квартире удалось выделить место для прачечной, а ещё перепланировка помогла расширить функциональность приватной зоны — так в хозяйской спальне появилась вместительная гардеробная, балкон и собственный санузел.
Александра Мельникова, дизайнер
Декоратор, выпускница школы-студии «Детали», занимается оформлением жилых и общественных пространств в России и Европе с 2010 года.
alexinteriorgroup.ru — Перепланировку делали с учётом особенностей квартиры и исходя из предпочтений заказчиков, их привычек и пожеланий в бытовой жизни. Удалось воплотить все пожелания заказчика и сохранить правильные архитектурные пропорции.
Зонировать пространство удалось при помощи нововозведённых стен и коррекции проёмов. Например, хозяйская спальня стала отдельной приватной зоной с вместительной гардеробной, балконом и своим санузлом. А за счёт объединения кухни и гостиной удалось выделить место для прачечной, которая, на мой взгляд, необходима в любом современном доме, располагающим такой площадью.
Моя самая любимая стадия работы над проектом — это работа с цветом! Цвет делает настроение, создаёт атмосферу и характер интерьера. В холле, кухне, гостиной и коридоре на первом этаже все цвета завязаны, они перекликаются друг с другом, объединяя этим самым гостиную зону. Тон всему задала изумрудная плитка на кухонном фартуке, которая была куплена из остатков и мимо которой было просто невозможно пройти. В пару к ней подобрали обои c графичным рисунком, украшающие одну из стен в гостиной. Белые и графитовые стены работают как фон и прекрасно выделяют детали и аксессуары.
Приватная зона хозяев и детские комнаты решены в более спокойных тонах, но тут тоже не обошлось без цветовых акцентов.
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Во всех помещениях использованы разные сценарии света для того, чтобы создать комфортную атмосферу по случаю или в зависимости от настроения.
Так как сроки проекта были очень ограничены, а также из-за небольшого бюджета, которым располагали заказчики, практически всю мебель и свет пришлось покупать из имеющейся в наличии.
Большая часть корпусной мебели сделана на заказ по эскизам. Кухня компании «Дарина» и диван от «8 Марта» выполнялись на заказ в течение нескольких месяцев.
Холл:
шкаф и консоль выполнены из МДФ по эскизам декоратора;
настольные лампы — Crate and Barrel;
краска — Little Green.
Гостиная:
обеденный стол, консоль за диваном, ТВ-тумба выполнены по эскизам декоратора;
стулья, буфет — ИКЕА;
настольные лампы — Crate and Barrel;
фоторабота — Виктор Полинковский;
обои — Cole and Son;
диван — «8 Марта»;
керамический столик — MhLiving;
краска — Little Green;
шторы из органзы и бархата сшиты на заказ в ателье Марины Ткачик.
Кухня:
кухня — «Дарина»;
краска — Little Green;
столешница — искусственный камень;
на фартуке — английская плитка ручной формовки.
Санузел, первый этаж:
на полу и в душе — травертин;
окраска стен — Little Green;
мебель — Caprigo;
смесители — Hansgrohe.
Детская комната:
кровать, ковёр, бра — ИКЕА;
стул — Kartell;
римская штора — из комбинированного льна;
обои — O-design.
Вся остальная корпусная мебель в детской выполнена по эскизам декоратора.
Коридор у лестницы:
пуф — Crate and Barrel;
лестница выполнена по эскизам;
чёрно-белые постеры на стенах — MhLiving.
Спальня:
комод и прикроватные тумбы выполнены из МДФ по эскизам декоратора;
обои — O-Design;
краска — Little Green;
изголовье кровати из бархата Designers Guild выполнено по эскизам декоратора на заказ;
основание кровати — «Аскона»;
покрывало и бархатная подушка — Ralph Lauren;
постельное бельё — Zara Home;
живопись над кроватью и креслом — С. В. Радченко;
керамический столик — MhLiving.
Балкон:
краска — Little Green;
мебель куплена в «Твой дом»;
фотография — Виктор Полинковский.
Ванная комната хозяев:
мраморная плитка — Crema Marfil;
мебель и зеркало — Caprigo;
краска — Little Green;
сместили — Hansgrohe.
Фото: Сергей Ананьев.
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