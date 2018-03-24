Интерьер загородной жизни: светлая вагонка и французский декор 

В этом доме, отделанном вагонкой, не ожидаешь увидеть так много ярких предметов интерьера.
Александра Мельникова, дизайнер
Декоратор, выпускница школы-студии «Детали», занимается оформлением жилых и общественных пространств в России и Европе с 2010 года.
alexinteriorgroup.ru Заказчики — супружеская пара — приобрели готовый загородный дом, чтобы проводить там лето всей семьёй. В выходные часто приезжает погостить взрослая дочь с мужем и ребёнком. Дом, построенный около 12 лет назад в живописном месте среди елей, вполне устраивал хозяев до того, пока они окончательно не решили туда переехать.
Стало ясно, что дом нужно обновить и приспособить для круглогодичного проживания.
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Была поставлена задача привести дом в порядок с конструктивной точки зрения, без глобальных разрушений, в рамках бюджета, а также создать современный интерьер, поддерживающий дух загородной жизни.
Конструктивные изменения коснулись ванных комнат, лестницы и камина. В санузлах изменили расположение сантехники, лестницу для удобства спроектировали заново.
Камин остался на прежнем месте, но его увеличили за счёт угловой топки. Раньше он был больше похож на печь с маленькой топкой, направленной только на кухню, сейчас же появилась возможность любоваться огнём из любой точки гостиной. С помощью добавленных перегородок скорректировано пространство гостиной, детской комнаты, прихожей и бассейна.
Все стены в доме перекрасили в белый цвет — это было сделано для создания ощущения пространства и воздуха в доме, цвет выгодно подчеркнул перепад потолков в гостиной.
Эффектно поддержали эту игру светлые потолочные люстры, деревянные проёмы и римские шторы на окнах.
Стены стали прекрасным фоном для воплощения дальнейших декораторских задумок во всех помещениях дома. Был сделан акцент на подбор мебели разных фактур и оттенков, на обилие натуральных материалов, яркие декоративные детали, предметы искусства и живопись. Яркие цвета на контрасте добавили настроения в каждое пространство.
Все стены выкрашены краской Tikkurila.
Пол из лиственницы отреставрирован и покрыт маслом.
Все шторы в доме сшиты на заказ в ателье Марины Ткачик.
В кухне, столовой и гостиной использованы:
кухня — «Анонс»;
столешница — из искусственного камня;
обеденный стол — из тика Teak House;
стулья — ИКЕА, чехлы на стульях сшиты на заказ;
шторы — из натурального льна;
люстра над столом — «Геометрия»;
диван и журнальный столик — Natuzzi;
кофейный столик у дивана — Crate and Barrel;
консоль за диваном выполнена на заказ по эскизам декоратора;
картина у дивана над столиком — А. Г. Гнётов;
лампа — The Furnish;
бархатный пуф — MhLiving;
живопись — Михаил Поляков;
консоль из массива — Португалия;
люстры-шары — Random Light от Moooi;
торшер — «Геометрия»;
камин облицован английской плиткой ручной формовки;
кресла в кожаной обивке — The Furnish;
столик — Crate and Barrel.
Холл:
пол — мрамор;
акварель — Александр Назаров.
Гостевая комната:
кресло и комод — ИКЕА;
столик — MhLiving;
фото — Виктор Полинковский;
плед — Kenzo.
Гостевой санузел (первый этаж):
плитка на полу — Rim.ru из коллекции Паолы Навоне;
тумба и зеркало из тика — Teak House;
раковина — из натурального камня;
смеситель — Hansgrohe.
Холл (второй этаж):
консоль из тика — Teak House;
пуфы — Moon;
лампы — Decor Fusion;
живопись — Георгий Догузов.
Спальня хозяев:
изголовье кровати выполнено из льна по эскизам декоратора;
прикроватные столики — из тика;
лампы — Gramercy Home;
кресла — Richmond;
кофейный столик — BoConcept;
живопись — А. Чайка;
комод — ИКЕА;
вазоны — MhLiving;
акварель — Александр Назаров.
Ванная комната при спальне хозяев:
пол, стены — травертин;
тумбы из тика — Teak House;
раковина — из натурального камня;
смесители — Hansgrohe.
Кабинет:
стол из тика — Teak House;
кожаное кресло — MhLiving;
живопись — Александр Олигеров.
Детская комната:
изголовье кровати из бархата выполнено на заказ по эскизам декоратора;
акварель над кроватью — Александр Назаров;
люстра, книжные шкафы и стул — ИКЕА;
зеркало, выполненное на заказ для проекта — IfDecor.
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