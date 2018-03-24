Интерьер загородной жизни: светлая вагонка и французский декор

В этом доме, отделанном вагонкой, не ожидаешь увидеть так много ярких предметов интерьера.

Александра Мельникова, дизайнер

Декоратор, выпускница школы-студии «Детали», занимается оформлением жилых и общественных пространств в России и Европе с 2010 года.

alexinteriorgroup.ru Заказчики — супружеская пара — приобрели готовый загородный дом, чтобы проводить там лето всей семьёй. В выходные часто приезжает погостить взрослая дочь с мужем и ребёнком. Дом, построенный около 12 лет назад в живописном месте среди елей, вполне устраивал хозяев до того, пока они окончательно не решили туда переехать.

Стало ясно, что дом нужно обновить и приспособить для круглогодичного проживания.

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Была поставлена задача привести дом в порядок с конструктивной точки зрения, без глобальных разрушений, в рамках бюджета, а также создать современный интерьер, поддерживающий дух загородной жизни.

Конструктивные изменения коснулись ванных комнат, лестницы и камина. В санузлах изменили расположение сантехники, лестницу для удобства спроектировали заново.

Камин остался на прежнем месте, но его увеличили за счёт угловой топки. Раньше он был больше похож на печь с маленькой топкой, направленной только на кухню, сейчас же появилась возможность любоваться огнём из любой точки гостиной. С помощью добавленных перегородок скорректировано пространство гостиной, детской комнаты, прихожей и бассейна.

Все стены в доме перекрасили в белый цвет — это было сделано для создания ощущения пространства и воздуха в доме, цвет выгодно подчеркнул перепад потолков в гостиной.

Эффектно поддержали эту игру светлые потолочные люстры, деревянные проёмы и римские шторы на окнах.

Стены стали прекрасным фоном для воплощения дальнейших декораторских задумок во всех помещениях дома. Был сделан акцент на подбор мебели разных фактур и оттенков, на обилие натуральных материалов, яркие декоративные детали, предметы искусства и живопись. Яркие цвета на контрасте добавили настроения в каждое пространство.

Все стены выкрашены краской Tikkurila.

Пол из лиственницы отреставрирован и покрыт маслом.

Все шторы в доме сшиты на заказ в ателье Марины Ткачик.

В кухне, столовой и гостиной использованы:

кухня — «Анонс»;

столешница — из искусственного камня;

обеденный стол — из тика Teak House;

стулья — ИКЕА , чехлы на стульях сшиты на заказ;

шторы — из натурального льна;

люстра над столом — «Геометрия»;

диван и журнальный столик — Natuzzi;

кофейный столик у дивана — Crate and Barrel;

консоль за диваном выполнена на заказ по эскизам декоратора;

картина у дивана над столиком — А. Г. Гнётов;

лампа — The Furnish;

бархатный пуф — MhLiving;

консоль из массива — Португалия;

люстры-шары — Random Light от Moooi;

торшер — «Геометрия»;

камин облицован английской плиткой ручной формовки;

кресла в кожаной обивке — The Furnish;

столик — Crate and Barrel.

Холл:

пол — мрамор;

Гостевая комната:

кресло и комод — ИКЕА;

столик — MhLiving;

фото — Виктор Полинковский;

плед — Kenzo.

Гостевой санузел (первый этаж):

плитка на полу — Rim.ru из коллекции Паолы Навоне;

тумба и зеркало из тика — Teak House;

раковина — из натурального камня;

смеситель — Hansgrohe.

Холл (второй этаж):

консоль из тика — Teak House;

пуфы — Moon;

лампы — Decor Fusion;

живопись — Георгий Догузов.

Спальня хозяев:

изголовье кровати выполнено из льна по эскизам декоратора;

прикроватные столики — из тика;

лампы — Gramercy Home;

кресла — Richmond;

кофейный столик — BoConcept;

живопись — А. Чайка;

комод — ИКЕА;

вазоны — MhLiving;

акварель — Александр Назаров.

Ванная комната при спальне хозяев:

пол, стены — травертин;

тумбы из тика — Teak House;

раковина — из натурального камня;

смесители — Hansgrohe.

Кабинет:

стол из тика — Teak House;

кожаное кресло — MhLiving;

живопись — Александр Олигеров.

Детская комната:

изголовье кровати из бархата выполнено на заказ по эскизам декоратора;

акварель над кроватью — Александр Назаров;

люстра, книжные шкафы и стул — ИКЕА;

зеркало, выполненное на заказ для проекта — IfDecor.

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