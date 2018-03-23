Спинка кровати у окна: плюсы и минусы дизайнерского приема 

Плюсы
Начнем с плюсов и также перечислим ситуации и планировки, когда кровать спинкой у окна — это стильное и рациональное решение.
1. Сложности планировки комнаты
Иногда размеры помещения и выходы в другие комнаты просто не оставляют другого шанса. Например, когда из четырех стен две заняты дверьми (выход из комнаты и вход в санузел), а единственную пустую стену нужно занять платяным шкафом. Еще один вариант, когда окна стоят по всем трем сторонам. Остается только приставить кровать к стене у окна.
Дизайн: Lischkoff Design Planning
2. Высокое окно
Если окно находится под потолком, имеет смысл приставить к стенке под ним изголовье кровати. Она займет пустое пространство и будет выглядеть эстетично.
Дизайн: Robin's Nest Interiors
3. Низкое окно
Вариант, противоположный предыдущему. Если у вас красивая фигурная спинка кровати, направленный свет их окна сзади нее подчеркнет ее форму и украсит вашу спальню.
Дизайн: Peter McDonald Architect
4. Шторы как балдахин
Оконные шторы могут стать одновременно стильным дополнением вашего спального места, если вы поставите спинку кровати к окну. Они будут выполнять роль своеобразного балдахина и акцентной стены одновременно.
Дизайн: Thom Filicia Inc.
5. Подоконник как полка для хранения
Функциональное использование подоконника как систему хранения над спинкой кровати — это отличная идея. Можно сэкономить на покупке прикроватной тумбочки.
Дизайн: Anna Gillar
6. Эркерное окно
Если в вашей спальне планировка с оконным эркером, поставить туда кровать спинкой к окну — один из лучших вариантов функционального применения этого выступа на фасаде.
Дизайн: LKID
7. Спальня в мансарде
Если квартира находится на последнем этаже или вы планируете спальню в частном доме с мансардой, устанавливайте под окном кровать и наслаждайтесь видами неба.
Дизайн: JLB Property Developments
Минусы
А теперь о возможных недостатках этого решения.
1. Сквозняки
Даже в южных регионах бывает суровый ветер — если окна установлены непрофессионально или просто уже старые, в помещение проникнет холодный воздух.
Дизайн: Jessica & Scott's Если у вас отрегулированы окна, установлены хорошие стеклопакеты и вы знаете, что из оконных щелей не будет дуть, почему бы не попробовать?
2. Близость к радиаторам отопления
В отопительный сезон, который длится полгода, многие жалуются на слишком сухой воздух в помещениях. Если спать в непосредственной близости от струи горячего воздуха, утро можно встретить с головными болями, сухой кожей и плохим самочувствием.
Дизайн: Jamie Herzlinger
Но и здесь есть выход. Во-первых, большинство современных радиаторов оснащены регуляторами подачи тепла. Во-вторых, достаточно высокая спинка будет отсекать воздух от горячей батареи.
3. Трудно подойти к окну
Мыть подоконник, поливать цветы, если они стоят там, двигать шторы и тому подобное. Однако и здесь найдется контраргумент. Можно не ставить спинку кровати сильно вплотную к окну, отодвинуть ее примерно на 15 см, чтобы проблема решилась сама собой.
Дизайн: ANNA CARIN design
4. Психологический аспект: чувство небезоспаности
Актуально для частных домов и первого этажа. Некомфортно спать, когда в окно могут заглянуть. И даже если территория охраняется и стоит забор, отсутствие базового чувства безопасности может сильно помешать сну. Противостоять этому сложно. Если действительно боитесь — скорее всего, вариант кровати у окна не для вас.
Дизайн: Paquette Associates Inc.
5. Свет из окна
Многим мешает спать даже неяркий свет фонаря ночью, также немало людей любят просыпаться в полумраке, когда в глаза не светит яркое солнце. Для этой проблемы можно найти решение: повесить плотные шторы и закрывать окно, когда вы ложитесь спать.
Фото: VELUX
Плюсов для того, чтобы поставить кровать спинкой к окну, больше. Если вы думаете, как расположить мебель в вашей спальне или хотите сделать перестановку, чтобы освежить интерьер, пробуйте это необычное решение.