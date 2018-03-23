Спинка кровати у окна: плюсы и минусы дизайнерского приема

Плюсы

Начнем с плюсов и также перечислим ситуации и планировки, когда кровать спинкой у окна — это стильное и рациональное решение.

1. Сложности планировки комнаты

Иногда размеры помещения и выходы в другие комнаты просто не оставляют другого шанса. Например, когда из четырех стен две заняты дверьми (выход из комнаты и вход в санузел), а единственную пустую стену нужно занять платяным шкафом. Еще один вариант, когда окна стоят по всем трем сторонам. Остается только приставить кровать к стене у окна.

Дизайн: Lischkoff Design Planning

2. Высокое окно

Если окно находится под потолком, имеет смысл приставить к стенке под ним изголовье кровати. Она займет пустое пространство и будет выглядеть эстетично.

Дизайн: Robin's Nest Interiors

3. Низкое окно

Вариант, противоположный предыдущему. Если у вас красивая фигурная спинка кровати, направленный свет их окна сзади нее подчеркнет ее форму и украсит вашу спальню.

Дизайн: Peter McDonald Architect

4. Шторы как балдахин

Оконные шторы могут стать одновременно стильным дополнением вашего спального места, если вы поставите спинку кровати к окну. Они будут выполнять роль своеобразного балдахина и акцентной стены одновременно.

Дизайн: Thom Filicia Inc.

5. Подоконник как полка для хранения

Функциональное использование подоконника как систему хранения над спинкой кровати — это отличная идея. Можно сэкономить на покупке прикроватной тумбочки.

Дизайн: Anna Gillar

6. Эркерное окно

Если в вашей спальне планировка с оконным эркером, поставить туда кровать спинкой к окну — один из лучших вариантов функционального применения этого выступа на фасаде.

Дизайн: LKID

7. Спальня в мансарде

Если квартира находится на последнем этаже или вы планируете спальню в частном доме с мансардой, устанавливайте под окном кровать и наслаждайтесь видами неба.

Дизайн: JLB Property Developments

Минусы

А теперь о возможных недостатках этого решения.

1. Сквозняки

Даже в южных регионах бывает суровый ветер — если окна установлены непрофессионально или просто уже старые, в помещение проникнет холодный воздух.

Дизайн: Jessica & Scott's Если у вас отрегулированы окна, установлены хорошие стеклопакеты и вы знаете, что из оконных щелей не будет дуть, почему бы не попробовать?

2. Близость к радиаторам отопления

В отопительный сезон, который длится полгода, многие жалуются на слишком сухой воздух в помещениях. Если спать в непосредственной близости от струи горячего воздуха, утро можно встретить с головными болями, сухой кожей и плохим самочувствием.

Дизайн: Jamie Herzlinger

Но и здесь есть выход. Во-первых, большинство современных радиаторов оснащены регуляторами подачи тепла. Во-вторых, достаточно высокая спинка будет отсекать воздух от горячей батареи.

3. Трудно подойти к окну

Мыть подоконник, поливать цветы, если они стоят там, двигать шторы и тому подобное. Однако и здесь найдется контраргумент. Можно не ставить спинку кровати сильно вплотную к окну, отодвинуть ее примерно на 15 см, чтобы проблема решилась сама собой.

Дизайн: ANNA CARIN design

4. Психологический аспект: чувство небезоспаности

Актуально для частных домов и первого этажа. Некомфортно спать, когда в окно могут заглянуть. И даже если территория охраняется и стоит забор, отсутствие базового чувства безопасности может сильно помешать сну. Противостоять этому сложно. Если действительно боитесь — скорее всего, вариант кровати у окна не для вас.

Дизайн: Paquette Associates Inc.

5. Свет из окна

Многим мешает спать даже неяркий свет фонаря ночью, также немало людей любят просыпаться в полумраке, когда в глаза не светит яркое солнце. Для этой проблемы можно найти решение: повесить плотные шторы и закрывать окно, когда вы ложитесь спать.

Фото: VELUX

Плюсов для того, чтобы поставить кровать спинкой к окну, больше. Если вы думаете, как расположить мебель в вашей спальне или хотите сделать перестановку, чтобы освежить интерьер, пробуйте это необычное решение.