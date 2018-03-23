Как оформить изголовье кровати: 18 зимних примеров

Пока ещё за окном снег, а вечером темнеет рано, спать хочется сильно. Чтобы этот благословенный процесс доставлял ещё больше наслаждения, мы подобрали 18 очень красивых и неоспоримо зимних изголовий для кровати.

Считаете каретную стяжку идеалом оформления? Мы не станем спорить, но любезно поделимся несколькими идеями. Поглядите, что ещё можно сделать.

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Сложносочинённые вставки, похожие на морозные узоры, прекрасны как на белом, так и на контрастном фоне.

Часть барельефа в память о снесённом памятнике архитектуры отлично подойдёт в качестве оформления изголовья для спальни в стиле кантри, прованс и шебби-шик.

Бабушкино макраме актуально везде и всегда. В спальне оно будет смотреться невероятно уютно и трогательно.

Ёлочные гирлянды, сложенные в заветное слово «Спать», не оставят шансов телевизору, отнимающему у вас заветные минуты, а то и часы, предназначенные исключительно для томных встреч с Морфеем.

Предпочитаете нечто тёмное и притягивающее? Тогда рисуйте космос со звёздами. Не забудьте Луну и пару комет как символ чёткой цели и непрекращающегося движения.

Устали от зимы? Вешайте цветочки в колбах. Сделали ремонт и жалко выбросить старые двери? Сделайте изголовья кровати из них. Осталась красивая террасная плитка? Клейте её за кроватью. Любите читать? Сделайте библиотеку в изголовье.

Вариантов для изголовья кровати множество, но все они нашёптывают главную истину прошедшей зимы: спать — это хорошо.

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