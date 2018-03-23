Свежо и эффектно: дизайн маленькой студии площадью 32 метра

Работая над интерьером, получившим имя Mattina Mare, авторы проекта хотели показать, что качественный дизайн интерьера — это необязательно дорогие материалы и брендовое наполнение. TZAM Architects предложили заказчику комфортное и эстетически привлекательное, вызывающее ощущение уюта, тактильно и эмоционально доброжелательное пространство за справедливую цену, особенно учитывая экономические реалии последних лет. Обо всех тонкостях создания проекта нам рассказал главный архитектор компании.

Архитектурное бюро TZAM Architects

Основанное в 2004 году, бюро имеет офисы в Москве, Бургасе и Лондоне. Основными направлениями деятельности компании стали концептуальное архитектурное и градостроительное проектирование, дизайн жилых и общественных интерьеров, архитектурное образование и право интеллектуальной собственности на произведения архитектуры и дизайна. Проекты TZAM Architects экспонируются на крупнейших международных выставках: «Зодчество» (Москва), MIPIM (Канны), Expo Real (Мюнхен) и другие.

tzamgroup.com — Интерьер этой студии спроектирован командой специалистов TZAM Architects для комплекса апартаментов Mojito Club Holiday Residence, расположенного на черноморском побережье Болгарии.

Заказчик поставил перед архитекторами задачу — разработать экономичный, но при этом эстетически привлекательный интерьер «с морским духом», максимально учитывающий потребности жильцов и гостей апарт-отеля во время отдыха.

Относительно небольшая площадь, несколько вытянутая в плане форма студии и требование заказчика поместить в ней всё необходимое для комфортного проживания людей — такими были исходные данные, определяющие выбор многих проектных решений. Мысль древнекитайского мудреца Лао Цзы о том, что именно пустота составляет суть дома, стала нашим творческим кредо во время работы над этим интерьером. Иными словами, свет, воздух и ничего лишнего.

Главное помещение студии с помощью мебельных групп и деревянных реечных перегородок мы разделили на три зоны: прихожую, зону кухни и зону гостиной, которая ночью становится спальней. Другие помещения студии, а именно — совмещённый санузел и терраса, были изначально отделены стенами, поэтому перепланировки с «мокрыми» работами не потребовалось.

О деревянных перегородках следует сказать отдельно. Эти лёгкие и конструктивно простые элементы интерьера, выполненные на заказ по авторским чертежам, играют в нём важную роль: визуально они зонируют пространство, оставаясь практически незаметными, пропускающими свет и воздух плоскостями. Таким образом, деление студии на почти квадратные в плане зоны способствует созданию визуального ощущения простоты и гармонии.

Кухня выполнена по чертежам авторов на заказ местным частным мастером и оборудована всем необходимым, включая варочную панель, духовку, вытяжку, встроенный холодильник, а также встроенную стиральную машину. При проектировании кухонной мебели учтена последовательность работы хозяйки во время приготовления пищи по принципу треугольника: хранение —> разделка —> тепловая обработка —> хранение.

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За барной стойкой можно быстро перекусить, посидеть с бокалом вина или поработать на ноутбуке. Помимо своего прямого назначения, она призвана зрительно разделять кухню и гостиную.

В небольшой студии на ночь гостиная становится спальней, поэтому здесь предусмотрен удобный и большой раскладной диван.

Уютно устроившись на кресле, можно почитать книгу, а для большего комфорта воспользоваться мягким пуфом в качестве подставки для ног. При необходимости этот же пуф выполняет функцию чайного столика, если расположить на нём выполненный на заказ деревянный поднос-столешницу.

Производителя мягкой мебели выбирали по критериям цена-качество-экологичность, а также за хороший дизайн — понятие, по сути включающее в себя все эти составляющие. Неудивительно, что в итоге была выбрана продукция всемирно известного бренда ИКЕА

Нам было важно, чтобы мебель была выполнена из экологичных материалов. Запах формальдегида в жилом пространстве — это профессиональный провал. Поэтому производителей выбирали из числа фирм, придающих важное значение современной экологической сертификации.

Телевизор подвешен к стене на кронштейне с возможностью поворота в сторону кухни. С террасы открывается вид на море, и поскольку летом многие жильцы и гости комплекса предпочитают обедать на свежем воздухе, здесь расположены стол и стулья из искусственного материала под ротанг — экономичные и устойчивые к атмосферным воздействиям.

Санузел оборудован унитазом польской фирмы Kolo, встроенным умывальником болгарской фирмы Linea, душевой кабиной без поддона и полотенцесушителем. Для хранения полотенец и других банных принадлежностей под умывальником предусмотрен шкаф.

Несомненно, образ моря в представлении большинства людей ассоциируется с голубым цветом, к тому же этот цвет способствует расслаблению и созерцанию, имеющим особое значение для жителей современных мегаполисов во время долгожданного отпуска. Однако цвет моря использован только в качестве акцента, главным же остаётся белый — цвет чистоты, свежести и пустоты, так высоко ценимой китайским мыслителем и вслед за ним авторами проекта, по мнению которых, выбранная колористическая гамма визуально увеличивает пространство и наполняет его светом и воздухом.

По мнению авторов проекта, освещение — один из самых важных и одновременно сложных составляющих качественного интерьера. Здесь внимание уделяли расположению, техническим характеристикам, дизайну, эксплуатационной надёжности осветительных приборов и в дополнение к этим критериям их цене.

Зона прихожей и кухни освещается металлическими лампами минималистичного дизайна ИКЕА, над барной стойкой и над зеркалами рядом с гардеробом подвешены по три фонаря в ретростилистике, приобретённые в одном из бургасских магазинов. В гостиной расположены люстра, бра и торшер в едином стиле с тканевыми абажурами — простое, экономичное и одновременно нарядное решение.

Комплекс, в котором расположена студия, находится в 70 метрах от моря, и это обстоятельство во многом определило выбор отделочных материалов.

Стены основного помещения окрашены белой краской, устойчивой к повышенной влажности и образованию микроорганизмов.

В прихожей одна из стен обита деревянными панелями и окрашена в голубой цвет матовой краской. Это решение призвано отделить прихожую от остального помещения, а также зрительно сократить самую длинную стену студии.

В санузле нижняя часть стен на высоту 1,7 метра отделана керамической плиткой испанского производства, верхняя часть стен окрашена голубой влагоустойчивой краской. Пол санузла выложен керамической плиткой итальянского производства сложной раскладки, состоящей из белой плитки 30 х 30 см в сочетании с чёрной мозаичной плиткой 5 х 5 см.

Текстильные элементы интерьера, а именно декоративные подушки и коврики, подобраны в бургасских магазинах декора. Шторы сшиты на заказ по авторским эскизам из тактильно приятных тканей итальянского производства.

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