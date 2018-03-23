Ещё
Офис, в котором хочется работать — необычная форма и 3d-панели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Офис, в котором хочется работать — необычная форма и 3d-панели 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Работа с пространством необычной формы сложна сама по себе, а если в этом пространстве предстоит разместить штат сотрудников, задача превращается из сложной в занимательную. Именно с таким подходом автор этого проекта и приступила к делу.
Эльвира Наротнева, дизайнер-декоратор
Эту профессию получила после обучения в МАрхИ (Высшая школа средового дизайна) и в студии «Детали». Специализируется на проектировании и декорировании жилых и офисных помещений. Любит в своей работе предвосхищать пожелания заказчиков, соединять в единую гармоничную картинку разные стили и предметы.
elviranarotneva-design.com  Офис строительной компании «Профреконструкция» (Москва) находится на 15 этаже бизнес-центра в Научном проезде. Общая площадь — 110 кв. м. Высота потолков — 3 м. В помещении есть шесть комнат (включая ресепшен), коридор и туалет.
— Помещение офиса изначально имело необычную, интересную форму. На плане оно представляет собой трапецию, верхняя и нижняя стороны которой являются частью окружностей. Планировка в данном случае предполагала единственно правильное и удобное решение: в центре офиса — коридор, от него вверх и в стороны располагаются комнаты персонала и руководителя.
Статьи по теме Дизайн офиса: яркий пример в стиле Ван Гога Интерьер офиса необычной формы с крутыми светильниками
Для визуального увеличения пространства офиса решено было в качестве зонирования использовать в основном стеклянные перегородки. Из-за сложной конфигурации помещения офиса пришлось идти на хитрость — предварительно обозначать будущий план перегородок прямо на полу малярным скотчем.
Входная зона офиса — зона ресепшена. Здесь удачным решением, на мой взгляд, стало использование 3d-панелей (Artpole). Стол ресепшена (Archpole) повторяет геометрию панелей. В лаунж-зоне эффектно смотрится кресло Imola (BoConcept), а также лампа-торшер и полки-стеллажи от Swedese. В кабинетах руководителя и персонала используется мебель фирмы Edsbyn.
Потолок — грильято со встроенными потолочными светильниками. В зоне ресепшена используется трековая система. Пол — наливной бетон.
Цветовое решение офиса довольно лаконично — таково было пожелание заказчика. Основные цвета — белый, чёрный, хром, светлое дерево.
Для стен был выбран кипенный цвет. Как только стены были перекрашены, я поняла, что точно попала в нужный оттенок — пространство как-то зазвенело сразу, стало легче и объёмнее. Предыдущий цвет стен тоже был белый, но другого оттенка (теплее и темнее одновременно). Этот супербелый удалось найти только в Obi. В общую, довольно монохромную палитру привносит яркую нотку зелень цветов, обивка кресел и стульев.
Читайте также:
Как работается в офисе Yota Devices
Офис BASF — строго, стильно, удобно
Офис из контейнеров: такого вы ещё не видели
Roomble.com: последние новости
Пять шагов к созданию винтажного интерьера Как призвать весну в интерьер: 7 шагов к отличному настроению 5 интересных стилей в архитектуре США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудь Волочковой назвали «убийственной»45
«Куда муж смотрит»: в сети обсуждают фото Высоцкой6
Татьяна Навка показала очень странное приседание25
Новый эталон красоты: темнокожие модель
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение