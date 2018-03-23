Офис, в котором хочется работать — необычная форма и 3d-панели

Работа с пространством необычной формы сложна сама по себе, а если в этом пространстве предстоит разместить штат сотрудников, задача превращается из сложной в занимательную. Именно с таким подходом автор этого проекта и приступила к делу.

Эльвира Наротнева, дизайнер-декоратор

Эту профессию получила после обучения в МАрхИ (Высшая школа средового дизайна) и в студии «Детали». Специализируется на проектировании и декорировании жилых и офисных помещений. Любит в своей работе предвосхищать пожелания заказчиков, соединять в единую гармоничную картинку разные стили и предметы.

elviranarotneva-design.com Офис строительной компании «Профреконструкция» (Москва) находится на 15 этаже бизнес-центра в Научном проезде. Общая площадь — 110 кв. м. Высота потолков — 3 м. В помещении есть шесть комнат (включая ресепшен), коридор и туалет.

— Помещение офиса изначально имело необычную, интересную форму. На плане оно представляет собой трапецию, верхняя и нижняя стороны которой являются частью окружностей. Планировка в данном случае предполагала единственно правильное и удобное решение: в центре офиса — коридор, от него вверх и в стороны располагаются комнаты персонала и руководителя.

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Для визуального увеличения пространства офиса решено было в качестве зонирования использовать в основном стеклянные перегородки. Из-за сложной конфигурации помещения офиса пришлось идти на хитрость — предварительно обозначать будущий план перегородок прямо на полу малярным скотчем.

Входная зона офиса — зона ресепшена. Здесь удачным решением, на мой взгляд, стало использование 3d-панелей (Artpole). Стол ресепшена (Archpole) повторяет геометрию панелей. В лаунж-зоне эффектно смотрится кресло Imola (BoConcept), а также лампа-торшер и полки-стеллажи от Swedese. В кабинетах руководителя и персонала используется мебель фирмы Edsbyn.

Потолок — грильято со встроенными потолочными светильниками. В зоне ресепшена используется трековая система. Пол — наливной бетон.

Цветовое решение офиса довольно лаконично — таково было пожелание заказчика. Основные цвета — белый, чёрный, хром, светлое дерево.

Для стен был выбран кипенный цвет. Как только стены были перекрашены, я поняла, что точно попала в нужный оттенок — пространство как-то зазвенело сразу, стало легче и объёмнее. Предыдущий цвет стен тоже был белый, но другого оттенка (теплее и темнее одновременно). Этот супербелый удалось найти только в Obi. В общую, довольно монохромную палитру привносит яркую нотку зелень цветов, обивка кресел и стульев.

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