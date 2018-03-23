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27 марта в «Крокус Сити Молл» откроется уникальное интерьерное пространство
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27 марта в «Крокус Сити Молл» откроется уникальное интерьерное пространство 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Два интерьерных интернет-магазина Westwing.ru и Viva.ru приглашают вас на открытие нового интерьерного пространства, которое будет находиться в торговом центре «Крокус Сити Молл», 1 этаж, вторая галерея. Торжественное мероприятие начнётся 27 марта в 17 часов. В новом магазине будут представлены предметы интерьера и декора в одном концепте. Первым таким концептом стала «Современная аристократия», но экспозиция будет полностью меняться каждый месяц.
В программе вечера — презентация проекта, дискуссии, фуршет, розыгрыш трёх сертификатов на 15 000 рублей и выдача профессиональных дисконтных карт.
Для декораторов предлагаются особые условия:
1. Чёрная дисконтная карта — скидка для профессионалов без указания скидки на карте. Номинал скрытой скидки — 20%.
2. Подборка декора в удобном формате (PDF-файл или каталог).
3. Доступ ко всем товарам по базе VIVA.ru (даже к тем, которые не представлены в конкретном концепте).
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