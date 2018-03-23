Интерьер шоу-рума: деревянные элементы интерьера в изысканном антураже

Архитектор Ольга Фрейман спро­ектировала интерьер шоу–рума международной компании, занимающейся созданием эксклюзивных элементов из дерева: дверей, стеновых панелей, библиотек, лестниц, кухонь, встроенных шкафов, гардеробных и элементов декора. Наглядно показать возможности компании, стилевое разнообразие изделий стало главной задачей для архитектора.

Шоу–рум состоит из нескольких функциональных зон: кабинета, библиотеки, парадной лестницы, входного холла и кухни. Каждая оформлена как отдельная комната, с демонстрацией всего, что есть в портфолио компании.

Дерево традиционный для классического интерьера материал, поэтому костяк шоу–рума составили классические решения. В пространстве также обыграны современные направления, такие как минимализм и экодизайн. Вместо привычной двери — откатные панели из среза цельного дерева, залитые органическим стеклом, а в кабинете достойное место занял письменный стол современного дизайна.