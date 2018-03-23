Керамическая плитка под дерево для разных комнат

Коллекция керамогранита «Корвет» (Kerama Marazzi), формат фоновой плитки 13 × 80 см, формат декоров 12,8 × 12,8 см, четыре цветовых варианта (1385 руб. /м²). Фото: Kerama Marazzi

«Чистящее средство для настенной и напольной плитки» (Mellerud) (89 руб. /л). Фото: Mellerud

Как превратить деревянную облицовку в материал прочный, твёрдый, огнеупорный, который не меняет цвет под солнечными лучами и стойко переносит воздействие бытовой химии? Просто, если использовать вместо натурального дерева керамическую плитку с «деревянным» декором. Она не пострадает от острых каблуков, горящих сигарет, колёс велосипедов и компьютерных кресел. Ей нипочём вода, грязь и реагенты, вносимые в дом на подошвах обуви. Керамическое «дерево» не реагирует на перепады влажности и температуры в доме.

Фото: Natuser

Гостиная

«Средство для очистки керамогранита» (Plitonit), концентрат (534 руб. /л). Фото: Plitonit

В гостиной, презентационной зоне интерьера, необходим пол прочный и износостойкий. Кому-то замена штучного паркета или массивных досок на керамику покажется неоднозначной. Но благодаря технологии цифровой печати рисунок древесных волокон на поверхности керамических элементов необычайно достоверен и выразителен. Поверхность с рельефом, соответствующим природному декору, создаёт визуальное и тактильное ощущение деревянного пола. Плитки с размерами паркетных планок (7,5 × 45 см) можно выложить бесчисленным количеством рисунков.

Коллекция керамической плитки Corso (Gracia Ceramica) в стилистике shabby chic переносит нас в атмосферу «старого бабушкиного дома», формат элементов 130/150 × 600 мм (от 909 руб. /м²). Фото: Gracia Ceramica

Керамогранит «Антик Вуд» (Kerama Marazzi), форматы 20 × 80/160, 80 × 160 см (от 1558 руб. /м²). Фото: Kerama Marazzi

Керамо-гранит Foresta Burn (Peronda), форматы 15,3 × 91, 20 × 122,5 см (от 3368 руб. /м²). Фото: Peronda

Сегодня визуальные различия между натуральным деревом и его керамическими собратьями практически незаметны. Так, керамический гранит «Браш Вуд», структурированная поверхность которого воспроизводит брашированные доски, сложно отличить от древесины, обработанной щётками для придания эффекта старения. Сочетание плиток с размером паркетной плашки 9,9 × 40,2 см и декоров размером 9,9 × 9,9 см открывает огромный потенциал для комбинирования. Невероятно живописны длинные узкие плитки 13 × 80 см и декоры 13 × 13 см керамического гранита «Колор Вуд» с детальной графикой окрашенной древесины. Эффект старения добавляет керамическому «дереву» благородства и стильности.

Светлана Хлопова

Пресс-секретарь KERAMA MARAZZI

Фото: Peronda

Кухня

«Средство для очистки и ухода за плиткой из керамогранита» Glutoclean (Pufas), концентрат (520 руб. /л). Фото: Pufas

Гигиенические свойства керамики, лёгкость уборки делают её незаменимой облицовкой для пола, кухонного фартука и стен. Правда, исключительная твёрдость материала не оставляет шансов «выжить» упавшей посуде. Что касается элементов, которые напоминают деревянные доски, то уложенные «палубой» поперёк помещения, они визуально расширяют его и, на­оборот, удлиняют при продольной раскладке. В вытянутых кухнях можно использовать и неоднородную по цвету плитку, которая зрительно уравновесит далёкую от квадрата конфигурацию комнат.

Плитка под дерево стилистически универсальна. Она прекрасно сочетается с другими коллекциями напольной и настенной керамики, мебелью и интерьерным декором. Наводя порядок, помните, что керамическую облицовку не чистят абразивными составами

Неосторожный шаг на мокром плиточном полу может стать причиной скольжения, а в худшем случае чреват получением травмы. Поэтому для ванных комнат и кухонь, где вода часто попадает на пол, желательно выбрать облицовку с высокими противоскользящими свойствами. Показатель противоскольжения керамогранита при наличии влажной поверхности определён немецким стандартом DIN 51097. Исходя из него, материал делят на три класса — А, В, С. Наиболее сильный противоскользящий эффект у керамогранита класса С. Его используют для оформления полов в помещениях с бассейном. Керамогранит, который относят сразу к трём классам — A + B + C, универсален. В ассортименте нашей компании представлен модельный ряд керамики с разными противоскользящими свойствами, в том числе и с декором под дерево, среди них коллекции Artwood, Brigantina, Spanish Wood и др.

Юлия Буданова

Директор по маркетингу компании ESTIMA ceramica

Фото: Estima Ceramica

Прихожая

От керамической облицовки прихожих и холлов кроме функциональности и красоты требуется стилистическое единство с примыкающими к ним помещениям. Керамическое «дерево» органично сочетается с дверями, мебелью, «натуральными» аксессуарами. Отличить керамику, которая имитирует традиционный дуб или экзотические породы, от природных прототипов непросто. Материал вносит в интерьер природную теплоту, а его производство не наносит ущерба окружающей среде.

Важно помнить, что тип клеевого состава подбирают в зависимости от вида основания, типа керамики, формата плиток и условий эксплуатации (внутри дома или снаружи).

Универсальные очистители могут оставлять на поверхности плиточной облицовки жирную плёнку, которая притягивает грязь, и поверхность становится скользкой. Чтобы этого не произошло, используйте специальные чистящие средства для керамики. Фото: Equipe

Красивые ступени

Лестница — одна из самых сложных для облицовки конструкций. Здесь плитки испытывают значительные нагрузки и часто трескаются на кромках по месту стыка ступеней и подступенков. Надёжно оформить их края помогают плитки керамогранита и клинкера с фигурным карнизом, а углы лестниц — двусторонние угловые ступени. Подступенки на вертикальных частях лестницы часто играют роль декоративного элемента.

Фото: Kerama Marazzi

Спальня

Ежедневно восемь часов сна лучше проводить в окружении экологически чистых материалов. И керамическая плитка на полу спальни полностью соответствует этому требованию. К тому же поддерживать её в чистоте намного проще, чем мягкие и приятные на ощупь ковровые покрытия, нередко превращающиеся в пылесборник. Тем, кого беспокоит холодность керамического пола, напомним, что его температура в жилых помещениях всегда ниже температуры воздуха, но лишь на 3–4˚С. Однако и эту проблему можно решить, использовав систему «тёплый пол».

Коллекция керамической плитки Vannatu (Absolut Keramika), формат 15 × 90 см, 12 цветовых вариантов (3635 руб. /м²). Фото: Absolut Keramika

В помещениях со сложным или сильно изрезанным контуром предпочтительнее использовать керамическую плитку. Её легче резать, и укладчик потратит меньше сил и времени.

Резка и сверление плитки

Прямую и диагональную резку керамической плитки и керамогранита при небольших объёмах работ выполняют с помощью ручного плиткореза с оригинальным режущим роликом. Фото: Wolfcraft

Диагональная резка. Фото: Wolfcraft

Чтобы сделать отверстие в таком твёрдом материале, как керамика, потребуется свёрло нужного диаметра с алмазным напылением на режущей кромке. Фото: Wolfcraft

Инструмент не будет соскальзывать с поверхности плитки, и сверление будет максимально точным, если применить вспомогательную «направляющую». Приспособление держится на плитке благодаря двум вакуумным присоскам и оснащено встроенной губкой для водяного охлаждения. Фото: Wolfcraft

Ванная комната

Плитка под дерево не частая гостья в ванных комнатах. «Обшивка» из тёмных досок в небольшом помещении может казаться депрессивно-душной. Если площадь позволяет, то душевая кабина, оформленная керамическими «досками», приобретает черты домашней сауны. Светлые «окрашенные планки» создают атмосферу уютного загородного дома. При этом ни пар, ни горячая вода, ни моющие средства не оказывают никакого влияния на внешний вид облицовки, а её рельефная поверхность препятствует скольжению.

На керамике не размножаются микробы и бактерии, в отличие от межплиточных швов с цементными затирками. Решить эту проблему в ванной поможет принудительная вентиляция и гидрофобизатор для швов. Фото: Peronda

Во время создания линейки глазурованного керамогранита с текстурой дерева дизайнеры нашей компании тщательно изучали образцы натурального дерева, копировали его фактуру, чтобы максимально точно имитировать срез древесины. Итогом работы стала коллекция керамогранита I love wood из элементов форматом 18,5 × 59,8 см, с 18 уникальными древесными рисунками. Плитки, выложенные стык в стык, создают впечатление подлинных деревянных досок. Но, в отличие от них, на поверхности керамики не остаётся следов от ножек тяжёлой мебели. Кроме того, пол из керамогранита устойчив к влаге и колебаниям температуры. Поэтому материал без ограничений используют на открытых балконах и террасах, а также в кухнях и ванных комнатах, где под напольным покрытием часто монтируют нагревательные системы.

Марина Меновщикова

Руководитель направления «плитка» Cersanit

Фото: Kerama Marazzi

Фото: Kerama Marazzi

Фото: Kerama Marazzi

Фото: Gracia Ceramica

Неполированный керамогранит из коллекций Taste — Estima Ceramica (от 612 руб. /м²). Фото: Estima Ceramica

Неполированный керамогранит из коллекций Chalet — Estima Ceramica (от 612 руб. /м²). Фото: Estima Ceramica