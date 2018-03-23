Квартира мечты в современном стиле на троих

Эта квартира, расположенная в жилом комплексе ART в доме Casa Luna с серебристыми переливающимися фасадами, действительно невероятна! В соответствии с обликом экстерьера квартира оформлена в неординарном, современном стиле и максимально практичной манере.

Для его описания подойдут такие определения, как лаконичный, строгий, но в то же время роскошный и где-то даже футуристичный. Эта роскошь присутствует в натуральных материалах, богатой текстуре камня, глянцевой поверхности стекла, лаконичных линиях, дизайнерской мебели и светильниках.

Людмила Самойлова, студия EEDS

Окончила Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского по специальности «дизайн среды». Работает с 2009 года — сначала в архитектурной студии в качестве помощника архитектора, позже решила продолжить развиваться в направлении именно интерьерного дизайна. Сейчас Людмила Самойлова работает в дизайн-студии Евгении Ермолаевой EEDS.

eeds.ru Футуристичное мерцание декоративной перегородки в гостиной, использование стекла, мистический синий цвет, светодиодные линейные профили для подсветки в изголовье кровати в спальне… Всё это придаёт пространству ощущение настоящей элегантности, которое всегда присутствует в квартире в новом элитном доме.

Людмила Самойлова, дизайнер интерьеров:

— При обсуждении концепции интерьера хозяйка квартиры делала акцент на том, что очень любит деревянные рейки и балки. А её супруг, наоборот, был категорически против использования их в отделке. Его любовь и стихия — стекло и гладкие глянцевые поверхности. Так появилась идея создать стеклянные балки и использовать их как декоративную перегородку.

Кухня и гостиная в формате открытой планировки оформлены в единой цветовой гамме. Акцентный блок для телевизора с отделкой натуральным камнем подчёркнут такой же отделкой кухонного фартука, что создаёт визуальное и эстетическое единство пространства.

Людмила Самойлова, дизайнер интерьеров:

— Быстрый ритм жизни семьи предпринимателей диктует свои правила. Большие семейные застолья уступают место практичным приёмам пищи за барной стойкой с ноутбуком под рукой и просмотром новостей по телевизору. Хотя в этой квартире предусмотрен и вариант для релакса, когда можно устроиться за круглым столом у солнечного окна, отвлечься и насладиться приятным видом.

Людмила Самойлова, дизайнер интерьеров:

— В дизайне гостиной использовались следующие отделочные материалы и мебель: краска Little Greene, диван Flexform, мебель на заказ от Hanak, кресло Husk от B&B, бытовая техника от Miele.

Главная спальня оформлена в той же палитре, что и гостиная. Нежные вкрапления оттенков синего подчёркивают лаконичность серой монохромной цветовой гаммы. Рядом со спальней есть собственная ванная комната, а в нише — отдельный кабинет для работы за компьютером и гардеробный шкаф. Для этого пространства дизайнер использовал декоративную штукатурку Baldini, брендовую кровать Caccaro PARENTESI, кресло от Stoel, модель Ella и бра SLV.

Во второй спальне с меньшей площадью — панорамное остекление с видом на город. Здесь также есть письменный стол и встроенные системы хранения.

Это спальня дочери-подростка, с отдельной душевой и туалетом рядом, который также используется как гостевой. Для отделки использованы панели из МДФ — модель Circle от Leto и кресло Vitra, модель SoftShell.

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Ванная комната при главной спальне выглядит очень эффектно и современно. Множество оттенков серого красиво подчёркнуты блеском стальной сантехники и снежной белизной керамики.

Обратите внимание на туалетный столик с необычной столешницей, выполненной по эскизам дизайнера. Ванная чаша здесь от бренда Ravak, а модная раковина — от Ideal Standart. В санузле, как и в ванной, использована керамическая плитка Atlas Concorde.

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