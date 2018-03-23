6 самых больших круизных лайнеров, где захочется остаться жить

Если вдруг вы боитесь летать или перемещения на самолетах уже порядком приелись, можно попробовать передвигаться по воде! А именно, на самых лучших лайнерах мира!6 самых больших круизных лайнеров, где захочется остаться житьМы решили составить топ-список кораблей, которые привлекают своей надежностью и комфортом. Британская компания Cunard, в своем распоряжении имеет три огромных лайнера — Queen Mary 2, Queen Victoria, Queen Elizabeth.

Queen Mary 2 Этот корабль знаменит своими трансатлантическими круизами из Лондона в Нью-Йорк и обратно. Это самый длинный лайнер в мире (345 метров, длиннее Титаника на 100 метров).

Здесь есть абсолютно все: рестораны (каждый со своей специализацией), ночные клубы, казино, театр с картинной

галереей. Интерьер сочетает в себе британский стиль в сочетании с деталями

американского декора.

Queen Victoria Этот

лайнер меньше, чем Queen

Mary 2, но по роскоши и красоте интерьера не уступает — здесь много дерева, мозаики и невероятных стеклянных люстр. По сути, это немного другая версия первого

корабля с такими же развлечениями и предложениями для гостей.

Queen Elizabeth

Этот

лайнер самый новый из трех (был спущен на воду в 2010 году), поэтому он оснащен гораздо лучше, чем его предшественники. Декор остался в том же британском

стиле, но изюминка корабля именно в атмосфере внутри — сродни с Титаником. Интересные места для посещения — зимний сад,

библиотека, кинотеатр и театр.

Огромный

круизный холдинг Carnival Corporation

владеет лайнерами со знакомым названием Princess.

Dawn Princess Создатели

сильно постарались и учли количество людей и размеры корабля, поэтому все развлечения

дублируются как минимум дважды, чтобы никто не стоял в очередях. Несколько

баров, ресторанов, спортивный комплекс, несколько казино и кинотеатров (кстати,

под открытым небом). Интерьер здесь полностью в американском стиле. Большим преимуществом этих лайнеров является

удобное расписание круизов на протяжении всего года, причем они охватывают все континенты и страны (с небольшим простоем в портах).

Еще одна компания, которая, кстати, является самым крупным оператором — Celebrity Cruises. В настоящее время она имеет флот,

состоящий из 10 круизных лайнеров (относятся к пятизвездочному классу) и несколько судов в еще трех различных классах. Мы расскажем о двух: Celebrity Solstice и Celebrity Millennium. Celebrity Solstice На данный момент в мире существует всего 4 лайнера такого уровня. Лайнер особенно подойдет для фанатов тенниса, поскольку здесь

расположен «Клуб на лужайке» — огромное пространство, где можно поиграть в теннис или гольф, посмотреть как играют другие, полежать почитать книгу или просто отдохнуть на настоящей мягкой траве, забыв, что находишься посреди

океана. Celebrity Millennium

Визитной

карточкой лайнеров данного класса является просторные помещения: люди не мешаются друг другу и обладают рекордным личным пространством. К тому же, здесь

отличные предложения для любителей СПА-процедур, которые предоставляются в специальном комплексе на лайнере.