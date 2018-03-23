Как подобрать освещение в квартире

Любой интерьер предполагает наличие основного и дополнительного освещения в виде разнообразных светильников, бра, люстр и ламп. При том каждая зона в квартире должна иметь подходящее освещение. Какую люстру выбрать для гостиной, спальни, кухни или детской? Световой дизайн не только выполняет функцию освещения, но и может подарить комфорт и уют, особенно холодными зимними вечерами.

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Существует большое разнообразие светильников: потолочные, настенные, напольные, подвесные и настольные. За каждым из них кроются поистине уникальные декоративные возможности. Для тех, у кого нет фантазии, времени или желания подбирать дизайнерские решения, могут купить все и сразу, ведь производители выпускают специальные коллекции светильников, включающие все необходимые модели для оформления интерьера. Для гостиной, которая чаще всего является самой большой, требуется максимальное количество разнообразных светильников. Функциональность комнаты различна — уютные посиделки всей семьи, торжественный прием гостей. В своем активе комната, имеющая столь разные предназначения, должна иметь несколько световых сценариев.

Для ярого света нужна люстра или плафон-светильник куполообразной формы, посаженный на потолок. Такой тип светильника идеален для владельцев квартир с невысокими потолками. Визуально аксессуар не будет утяжелять жилое пространство, в то же время, даже в самой маленькой гостиной, он способен создать ощущение свободы и воздуха. Свет от потолочного светильника рассеивается полупрозрачным или матовым стеклом, что создает мягкое, не дающее теней освещение. Для приглушенного света приобретите торшер. По мнению дизайнеров, удобнее всего его устанавливать рядом с креслом или диваном (слева или позади них). Таким образом будет обеспечиваться максимальный комфорт для глаз.

Форам еще более разнообразна. Предпочтительнее всего — классический конус или сфера. Такие светильники оптимальным образом рассеивают свет. Модель с дополнительной откидной лампой станет незаменимой помощницей во время чтения или работе за компьютером. Для самого сокровенного помещения в доме -спальне нужно несколько небольших ночников, торшеров, бра. Свет в помещении не должен быть прямым и ярким, поэтому от общего стационарного освещения в комнате можно вовсе отказаться. Воссоздать атмосферу детства, которая ассоциируется со сказками и волшебством, можно при помощи витражных абажуров, гелевых ламп или цветных фильтров.

Для деткой свет должен быть не только красивым, но и безопасным. По этой причине лучше отказаться от покупки в комнату ребенка светильника со стеклянным плафонов, отдав предпочтение прочной и герметичной конструкции. Для совсем малышей можно приобрести светильники в виде различных зверушек, воздушных шариков и прочих игрушек. Особенно хороши такие модели в роли ночников.

Что касается кухни, для оформления подсветки стены за кухонной столешницей и прочей мебельной подсветки оптимальны — яркие светодиоды. Внедрение крошечных и энергоемких светильников позволяет существенно разнообразить световой сценарий городской жизни. Большой плюс таких модулей — в возможности встраивания не только в свежекупленную мебель, но и давно приобретенную.