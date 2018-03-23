5 интересных стилей в архитектуре США

Архитектура США невероятно многообразна, виной всему — весьма пестрый этнический и культурный состав этой страны. Одна только викторианская линейка стилей включает в себя более 6 самостоятельных подстилей, а всего в стране более 50 особенных стилей в архитектуре. Согласитесь, впечатляет!

В этой статье мы покажем вам 5 интересных стилей в архитектуре США. Давайте узнаем, знакомы ли они вам.

Стиль Тюдор

Стиль Тюдор (Tudor) возник из атмосферы позднего средневековья и изысканности раннего ренессанса. Он взял брутальность Средних Веков и добавил туда универсальную и стильную коттеджную планировку и множество декоративных элементов.

Коттеджи и дома в стиле Тюдор до сих пор строятся не только в Великобритании, США, но и в России. Например, такие коттеджи можно найти в КП «Ламбери», «Гринвич», «Гайд Парк» «Княжье Озеро», «Заречный», «Истра Ривер Клаб», «Покровский лес» и других.

Часто в дизайне фасадов кирпич соседствует с камнем и фахверком, виден дымоход, есть множество небольших окон.

Необычная конструкция дома, объемы, сгруппированные под сложной кровлей придают кирпичному дому в Подмосковье особенное английское очарование. Подобные дома часто назывались «биржевой брокер Тюдор», так как данный стиль стал любимцем среди биржевых брокеров в США.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьера

Стиль Тюдор базируется на кирпичном домостроении, потому является одним из самых экологичных вариантов для строительства. В России кирпичные дома невероятно популярны, и если выбрать стиль Тюдор, можно построить по-настоящему оригинальный дом.

ecointeriors.ru Георгианский стиль

Георгианский стиль (Georgian) — это симметрия, изящество, респектабельный образ городского дома и гармония в дизайне. У такого дома обычно прямоугольная и симметричная форма, среднескатная кровля, парадная дверь расположена прямо по центру, а крыльцо дополнено козырьком с колоннами.

Интересно здесь и расположение окон — обычно слева и справа от парадной двери находится по два или три окна, на втором этаже расположение окон точно такое же, а над дверью — окно лестничного холла.

Георгианский стиль существует и в США, и в Великобритании, откуда он и родом. В США это чаще всего каркасный дом с отделкой сайдингом или декоративными панелями под кирпич, а в Великобритании — всегда настоящий кирпичный дом.

Георгианский стиль сейчас переживает свой Золотой Век в Подмосковье. Многие дома в коттеджных поселках сейчас строятся в данном стиле. Например, в «Гайд Парке» такой дом стоит около 20 млн рублей (300 кв. метров), а в «Английском квартале» — около 30 млн рублей (300 кв. метров). Также дома в таком стиле есть в КП «Праймвиль» (650 кв. метров за 140 млн рублей с отделкой), «Ноттинг Хилл» (440 кв. метров за 55 млн рублей), «Архангельское-2» (500 кв. метров за 95 млн рублей).

Ярослава Галайко, дизайнер интерьера

Георгианский стиль многих поражает своей изысканной симметрией. В дизайне такого дома часто используется кирпич, простая декоративная штукатурка, черепичная кровля, деревянные окна и колонны — все из местных материалов.

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Стиль королевы Анны

Уникальный стиль королевы Анны (Queen Anne) — исключительно американский, он пережил расцвет своей популярности в 1870-1910-х годах. Кстати, дома, построенные в это время, до сих пор трепетно реконструируются.

А вот новые проекты в этом стиле чаще всего реализуются за границей (например, в Турции), а не в самих США. В России похожие варианты есть в КП «Княжье Озеро» (Москва, дома от 22 млн рублей), «Онегино» (Москва, 70 млн за 500 кв. метров) и «Американская деревня» (Санкт-Петербург, 10 млн рублей за 250 кв. метров)

Стиль королевы Анны можно по праву считать одним из самых ярких из викторианских в США, он сочетает в себе образ старинного английского коттеджа и любовь к декорациям на фасаде. Здесь мы видим сложное строение кровли, декоративные фронтоны, башенки, высокие окна и эркеры, а также высокий цоколь и террасы.

Дом может быть розового, бледного желтого, голубого и любого другого из пастельных тонов. Сейчас все легендарные экземпляры в США защищаются как исторические памятники архитектуры.

Стиль Второй Империи

Роскошные особняки в стиле Второй Империи (Second Empire) с декоративными украшениями на коньке кровли, с псевдо-башенками и оригинальными мансардами очень популярны. Например во Франции, США, Канаде, Испании и многих других странах Европы.

Во Франции такие особняки в основном сосредоточены в Париже и дорогих районах других французских городов, а в США — популярны по всей стране. В России данный стиль воплотить не сложнее, чем любой другой классический, нужно лишь показать архитектору, что именно вам нравится. Или же купить готовый дом в коттеджном поселке, например, в КП «Довиль» множество домов в данном стиле.

Кстати, в дизайне интерьера здесь чаще всего используется стиль американская неоклассика.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьера

В дизайне дома в стиле Второй Империи (у него есть и второе название — французский мансардный стиль) обычно присутствуют исключительно благородные и экологичные отделочные материалы. Здесь вас встретят мрамор и известняк в отделке пола и фасадов, дерево на окнах и дверях, в отделке интерьеров и, конечно же, в мебели.

ecointeriors.ru Изначально стиль имеет исключительно французские корни, но при массовом распространении в США он получил деревянную каркасную структуру и достаточно маленькую (по сравнению с оригиналом) площадь, в среднем — около 350 кв. метров. Именно такой дом и можно взять за прототип своего нового дома.

Дезерт модернизм

Дезерт модернизм (Desert Modernism) — это уникальный стиль, как ответвление европейского модернизма возникший в регионе Палм Спрингс, в США. В 1960-ые возникла потребность построить множество элитных и предельно современных домов для туристов прямо посреди пустыни, органично вписывая архитектуру в ландшафт и подчеркивая пейзажи.

Так родился стиль дезерт модернизм, который теперь получил распространение в пустынных районах Калифорнии, Аризоны и в Мексике. Такой дом строится по монолитной технологии, с панорамными окнами и большими террасами, и обычно оформлен в природной цветовой гамме. Он сочетает оригинальный стиль модернизм и аутентичную архитектуру местных индейцев из племени пуэбло.

В России дом в стиле модернизм можно купить в КП «Монаково» (Москва, 20 млн рублей за дом в 750 кв. метров), «Парк Авеню» (Москва, таунхаусы по 35-45 млн рублей), «Рижский квартал» (Москва, таунхаусы, от 25 млн рублей) и других.

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