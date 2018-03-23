Как сделать косметический ремонт

Ремонт —это тот тяжелый труд, которым вам придется столкнуться не раз, ведь даже идеальная квартира рано или поздно потребует косметического ремонта, обновления обоев или краски, потолка и пола! Поэтому для того, чтобы ремонт долго радовал вас — отнеситесь к нему серьезно и учтите многие нюансы, а кроме того воспользуйтесь маленькими хитростями!

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Трудносте1 в ремонте не миновать! Если вам нужно смыть водоэмульсионную краску с потолка, возьмите ненужные газеты. Их надо наклеить на потолок и подождать, когда клей высохнет. Тогда газеты просто будут сниматься от потолка вместе с краской.

Чтобы лентами снять старые обои со стены, воспользуйтесь мокрой тряпкой и прогладбье ее горячим утюгом. Кстати! Новые обои не стоит клеить до тех пор, пока стены не будут очищены от потеков побелки или краски. В противном случае в этих местах обои будут плохо «ложиться» на стену.

Лучше начинать клеить обои от окна. При таком подходе обойный шов не будет заметен. Если на оклеенных обоями стенах появились пузыри, прогладьте их слегка нагретым утюгом, после того как они подсохнут.

Чтобы поклеить стены пленкой потребуется деревянная планка с наклеенным на нее поролоном. Во время нанесения пленки на стену, приглаживайте ее поролоном. Материал, повторяя неровности стен, будет плотно и ровно прижимать к ней обои. Перекосы в таком случае исключены.

Покраска потолка — задача не из простых. Для того, чтобы не были видны следы кисти, красить потолок необходимо в правильном направлении. Так, последний слой краски должен наноситься в направлении к окну и не иначе. Предпоследний — поперек. При окрашивании стен последний слой краски наносится сверху вниз.

Не избежать подтеков краски по руке во время покраски потолка или верхней части стены. Для того, чтобы руки оставались чистыми, из картона или любого другого водостойкого материала сделайте колпачок. На ручку кисти его необходимо насадить так, чтобы в него собиралась капающая краска. Конструкцию можно закрепить пластилином или замазкой.

Для покрасить окна требуются определенные навыки и сноровка. Для того, чтобы на окна не попадали капли краски, приготовьте заранее прямоугольник из картона. Приложив его к стеклу, можно без труда покрасить раму.

Для крупномасштабных площадей возьмите краски, вначале несколько мазков делаются крест-накрест. После чего — растираются. Таким образом краска наносится в несколько слоев. Прежде чем начинать красить стены валиком, пройдитесь кистью по углам стен, стыкам с окнами, потолком и иными узкими местами.

При использование алебастра, прежде чем разводить смесь, вложите в емкость полиэтиленовый пакет. Так вам не придется выбрасывать ее по окончании работ.

Если у вас паркет, то покрыть лаком пол можно намного легче и быстрее, если использовать две резиновые губки вместо кисти. Губки необходимо зажать в тряпкодержателе. Лак наносить необходимо поролоновым валиком, но он ни в коем случае не должен быть из ворса или из меха. Лак, при этом, разливается небольшими «лужицами», которые после этого нужно раскатать ровным слоем. Для того, чтобы паркетные полы дольше служили, их обязательно следует натереть воском.