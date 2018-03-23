Модные и пермские. Известные дизайнеры провели fashion-показ

Показы мод в Перми проходят не часто, но совершенно зря: пермская земля богата талантами в сфере моды и дизайна. На «FASHION PERM» представлены те пермские бренды, которые уже давно известны не только за пределами в России, но и за рубежом. Одна из целей показа — познакомить пермяков с известными дизайнерами-земляками.

Пермские бренды не хуже столичных

Шоурум проводится под эгидой проекта «Покупай пермское». По словам Натальи Шостиной, одного из организаторов проекта «Покупай пермское», подобные шоурумы планируется проводить раз в квартал. Она утверждает, что пермская одежда и обувь ничуть не хуже столичной и может с нею конкурировать.

«Мы очень рады, что проект «Покупай пермское» вернулся в Пермь, потому что за это время возникло очень много известных брендов в различных областях и отраслях. Наша идея — представить лидеров в области модного бизнеса, сопроводить это показами, общением со стилистами и общением с покупателями», — говорит Наталья Шостина.

Дизайнеры о своих брендах

Дизайнеры и стилисты не только успевают подготовить модели к показу, но и рассказать о своих марках.

Алёна Игнатьева, дизайнер марки Una fortuna, вспомнила историю бренда.

«Наша марка существует уже более 15 лет. Началось всё с фестиваля «Бриллиантовая булавка», на котором мы впервые представили свою коллекцию одежды. Далее начали выпускать ограниченные и часто обновляемые коллекции», — рассказала Алёна.

Дом моды ELENA STARIKOVA представил три коллекции: линию спортивной одежды, универсальную городскую одежду и коллекцию трикотажа с цифровыми принтами. По словам Елены Стариковой, представленная одежда подчеркнёт личность обладателя и скроет недостатки фигуры.

Помимо одежды дизайнеры представили обувь, сумки, украшения в стилистике пермского звериного стиля.

В субботу и воскресенье пермяков ждёт продолжение работы шоурума в «Колизей-Атриуме». Состоятся VIP, дневной и вечерний показы, презентации брендов и розыгрыш лотереи. Гости мероприятия смогут не только насладиться модными шоу, но и пообщаться с дизайнерами, приобрести понравившиеся модели из их коллекций.

Вход на показы бесплатный.