И так сойдет: в Салават Купере установили ванны по диагонали

К многочисленным косякам строителей, возводивших новые дома в ЖК «Салават

Купере», на которые уже не первый месяц жалуются новоселы-участники программы

социальной ипотеки, добавился еще один, поистине уникальный. В одной из квартир

ванна не влезла в отведенное для нее пространство, и ее недолго думая поставили

на две ножки, а «повисший» край просто прислонили к стене. Понятно, что мыться

в такой ванне невозможно, и жильцы обратились за помощью к СМИ. О прецеденте

сообщил сегодня портал Казань24.ru. Это было бы смешно, если б не было так грустно.

Соципотечники «Салават Купере» устраивают митинги, разбивают рядом со стройкой

палаточные городки, живут там, а затем чуть ли не штурмом берут штаб-квартиру Талгата Абдуллина , возглавляющего

Госжилфонд при президенте РТ, чтобы привлечь внимание руководства республики к бесконечным срывам сроков сдачи домов, где они выиграли квартиры. Заместитель

министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев , курирующий строительство ЖК «Салават Купере», на каждой встрече с участниками соципотеки постоянно повторяет одно и то же: сдача

дома задерживается только для того, чтобы строители устранили все недоделки и новоселы получили свои квартиры в идеальном состоянии. И вдруг такое! В нескольких квартирах дома 7/11 по ул. В. Сажинова, где в качестве генподрядчика

выступало ООО «Грейт-Строй», установлены ванны размером больше, чем длина самой

ванной комнаты. Собственно, даже не установлены, а просто поставлены, как мебель во время переезда из одной квартиры в другую. Как УКС горисполкома мог принять такой дом в эксплуатацию, поинтересовались мы в пресс-службе мэрии Казани, и вот что нам там ответили: «Данная

ванна, представленная в фотоматериале, была установлена временно. В доме №7/11 по ул. В. Сажинова были закуплены ванны нужного размера, но в ходе поставки

произошел пересорт, и 3 ванны были поставлены большего размера. Поставщик был оперативно об этом уведомлен и взял на себя обязательство поставки ванн нужного

размера. Для того, чтобы не останавливать работы и не увеличить сроки сдачи

квартир, было принято решение временно установить эти ванны. Это было сделано в целях проведения испытательных работ и отладки систем функционирования

канализации и водоснабжения. Во время заселения жильцов ванны нужного

размера были поставлены, после чего был произведен их монтаж». А на словах пояснили

следующее: — К моменту заселения жильцов в одной из квартир ванна еще не была установлена. Ванна нужного размера стояла в прихожей, но смонтировать ее не успели, потому что жильцы приехали чуть раньше. При них в течение небольшого времени ее смонтировали. Остается только посочувствовать коллегам из пресс-службы мэрии Казани, которым приходится озвучивать такие смешные истории.

Допустим даже, что все было именно так, и строители не стали затаскивать

«пересортные» ванны, скажем, на тринадцатый этаж, а догадались выбрать для испытаний и отладки «систем функционирования канализации и водоснабжения» три квартиры на первом. Но попасть в свою квартиру раньше, чем УКС исполкома Казани

принял весь дом, соципотечники «Салават Купере» никак не могли. Им просто не выдали бы ключи. Значит… Впрочем, из сказанного и увиденного каждый может

сделать выводы самостоятельно. P. S. Кстати, строители из «Грейт-Строй» уже прославились среди казанцев. В соцсетях разошлось видео, где жильцы находят в стене, которую решили утеплить, ботинок. владельца забытой в бетоне обуви установить не удалось. Евгений

Аксенов.