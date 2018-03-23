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И так сойдет: в Салават Купере установили ванны по диагонали
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И так сойдет: в Салават Купере установили ванны по диагонали 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
К  многочисленным косякам строителей, возводивших новые дома в ЖК «Салават
Купере», на которые уже не первый месяц жалуются новоселы-участники программы
социальной ипотеки, добавился еще один, поистине уникальный. В одной из квартир
ванна не влезла в отведенное для нее пространство, и ее недолго думая поставили
на две ножки, а «повисший» край просто прислонили к стене. Понятно, что мыться
в такой ванне невозможно, и жильцы обратились за помощью к СМИ. О прецеденте
сообщил сегодня портал Казань24.ru. Это было бы смешно, если б не было так грустно.
Соципотечники «Салават Купере» устраивают митинги, разбивают рядом со стройкой
палаточные городки, живут там, а затем чуть ли не штурмом берут штаб-квартиру Талгата Абдуллина, возглавляющего
Госжилфонд при президенте РТ, чтобы привлечь внимание руководства республики к  бесконечным срывам сроков сдачи домов, где они выиграли квартиры. Заместитель
министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, курирующий строительство ЖК «Салават Купере», на  каждой встрече с участниками соципотеки постоянно повторяет одно и то же: сдача
дома задерживается только для того, чтобы строители устранили все недоделки и  новоселы получили свои квартиры в идеальном состоянии. И вдруг такое! В  нескольких квартирах дома 7/11 по ул. В. Сажинова, где в качестве генподрядчика
выступало ООО «Грейт-Строй», установлены ванны размером больше, чем длина самой
ванной комнаты. Собственно, даже не установлены, а просто поставлены, как  мебель во время переезда из одной квартиры в другую. Как УКС горисполкома мог принять такой дом в  эксплуатацию, поинтересовались мы в пресс-службе мэрии Казани, и вот что нам  там ответили: «Данная
ванна, представленная в фотоматериале, была установлена временно. В доме №7/11  по ул. В. Сажинова были закуплены ванны нужного размера, но в ходе поставки
произошел пересорт, и 3 ванны были поставлены большего размера. Поставщик был  оперативно об этом уведомлен и взял на себя обязательство поставки ванн нужного
размера. Для того, чтобы не останавливать работы и не увеличить сроки сдачи
квартир, было принято решение временно установить эти ванны. Это было сделано в  целях проведения испытательных работ и отладки систем функционирования
канализации и водоснабжения. Во время заселения жильцов ванны нужного
размера были поставлены, после чего был произведен их монтаж». А на словах пояснили
следующее: — К моменту заселения жильцов в одной из квартир ванна еще не  была установлена. Ванна нужного размера стояла в прихожей, но смонтировать ее  не успели, потому что жильцы приехали чуть раньше. При них в течение небольшого времени ее смонтировали. Остается только посочувствовать коллегам из  пресс-службы мэрии Казани, которым приходится озвучивать такие смешные истории.
Допустим даже, что все было именно так, и строители не стали затаскивать
«пересортные» ванны, скажем, на тринадцатый этаж, а догадались выбрать для  испытаний и отладки «систем функционирования канализации и водоснабжения» три  квартиры на первом. Но попасть в свою квартиру раньше, чем УКС исполкома Казани
принял весь дом, соципотечники «Салават Купере» никак не могли. Им просто не  выдали бы ключи. Значит… Впрочем, из сказанного и увиденного каждый может
сделать выводы самостоятельно. P. S. Кстати, строители из «Грейт-Строй» уже прославились среди казанцев. В соцсетях разошлось видео, где жильцы находят в стене, которую решили утеплить, ботинок. владельца забытой в бетоне обуви установить не удалось. Евгений
Аксенов.
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