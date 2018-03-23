В Москве назвали победителей конкурса ландшафта, дизайна и архитектуры

Итоги международного фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт» подвели в Москве и определили победителей конкурсной программы фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

На фестивале были представлены около 250 работ 110 архитекторов и дизайнеров из России, Италии, Голландии, Молдавии, Эстонии и с Украины. Лидерами по числу поступивших на конкурс работ стали номинации «Архитектура жилых и общественных зданий» и «Городская планировка и планирование».

«Гран-при конкурса в области архитектуры жюри присудило проекту «Хорошевская гимназия», автором которого стала москвичка Юлия Солдатенкова из проектно-технологического института «А-Проект. К». Гран-при в области дизайна получил проект «Интерьер офиса», авторами которого стали Ирина Мавродиева, Артур Гога и Анна Гога из московской архитектурной мастерской «AMG-project», — отмечается в сообщении.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов отметил широкую географию участников, большое количество работ и их разнообразие показали.

«Отрадно, что многие из представленных проектов — реализованные. Cпасибо их авторам за смелость, полет фантазии и за доверие», — сказал он.