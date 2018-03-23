Уборка после ремонта

Если вас можно поздравить с началом ремонта, то не забудьте, что вам предстоит еще одно трудоемкое дело— уборка! Уборка после ремонта, естественно, отличается от повседневной уборки! Мы подготовили для вас подборку советов для уборки после ремонта!

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Как отмыть плитку после ремонта

Если вы начали ремонт в вашей квартире, то воспользуйтесь следующими советами!

До начала ремонтных работ соберите все мелкие предметы и вещи в отдельные коробки. Более массивные вещи, вроде столов, кресел, крупной бытовой техники, вовсе лучше уберите из ремонтируемого помещения. Если это невозможно, то обмотайте пленкой. Не забудьте закрыть пол целлофановой пленкой.

После окончания работ соберите весь мусор в пакеты и отнесите к мусорным бакам. Отмывать квартиру необходимо сверху вниз. Для начала — снимите защитное покрытие со шкафов и выбросьте его. После чего протрите поверхность шкафов влажной тряпкой. Далее — снимите чехлы поочередно с другой мебели и протрите ее тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде. Теперь — самое время приступать к мытью окон, после чего можно переходить к очистке от строительной грязи пола. Перед влажной уборкой не забудьте убрать пыль и большое количество сухой грязи пылесосом.

Чтобы отмыть масляную краску воспользуйтесь растворителем и замойте это место мыльной водой. Таким образом вы сможете избавиться от запаха. Использовать растворитель на тканевых поверхностях нельзя. В этом случае можете воспользоваться альтернативным вариантом — перекисью водорода в сочетании с нашатырным спиртом, разбавленным водой.

Обычную краску на водной основе можно обычной водой с добавлением порошка. Оттереть кафель от затирки и не оставить разводов можно с помощью уксуса (4-5 столовых ложек на ведро воды).

Уделите особое внимание люстрам и батареи. Их также необходимо очистить от грязи, поскольку, несмотря на то, что предметы постоянно на виду, во время генеральной уборки до них доходят крайне редко.

До влажной уборки соберите пылесосом или мягкой щеткой всю пыль. Сделать это необходимо как можно быстрее, чтобы пыль и грязь не въедались в поверхность плитки и стыки между ней.

Если есть налипшие комочки строительной грязи, то можно попробовать удалить механическим путем, используя гладкие и острые лезвия либо хорошо заточенную стамеску. После чего — обработайте эти места растворителем.

От строительной пыли поможет моющее средство, нашатырь или 9%-ным уксус. Для выполнения работ вам понадобится мягкая тряпка или щетка, если поверхность плитки не боится механических повреждений.

Для чистки швов плитки можно воспользоваться зубной щеткой. После мытья — обработайте швы антибактериальным средством.

Кроме того, для чистки кафеля можно использовать моющее средство для мытья окон или составы, в которые входит щелочь. Если поверхность плитки устойчива к механическим повреждением, можно использовать время от времени сухой чистящий порошок.

Для удаления налета на плитке, который не убирается моющими средствами воспользуйтесь войлоком, приклеенным к площадке с ручкой и этим импровизированным инструментом попробуйте натереть пол или стены помещения. В результате они должны стать чистыми.

Удалить с плитки клей и другие подобные загрязнения помогают средства, такие как «Золушка», «Силит» и аналогичные.

Если же затирка въелась в бороздки между плитками, удалить ее обычными способами будет сложно. Попробуйте обработать межплиточные швы мелкозернистой наждачной бумагой.

Отмыть застывшую известь можно водой с уксусом. Также помогает такое средство: добавьте в теплую воду растительное масло и протрите получившейся смесью белый налет на плитке. Не забывайте о соблюдении осторожности — не допускайте попадания средства на швы. После этого — помойте плитку средством для мытья посуды.

При мытье кафеля можно также добавить в воду ложку керосина или уайт-спирита. Кроме того, помогает и раствор уксусной кислоты или «силит». В сложных случаях — используйте специальные очистителя для цементных налетов с кислотой.