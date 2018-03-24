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5 уютных кресел для вашей квартиры
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5 уютных кресел для вашей квартиры 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Ваш ремонт почти завершен, осталось доделать лишь несколько деталей? Или вы хотите освежить вашу любимую квартиру, добавив в неё немного уюта? Тогда вам просто необходимо купить новое кресло. Вот только надо выбрать, какой вариант подойдет именно вам.
В любом мебельном магазине кресел представлено так много, что глаза разбегаются. Чтобы вам было легче выбрать ваш идеал, представляем подборку кресел, которые точно смогут сделать любую квартиру уютнее.
Кресло-качалка К сожалению, у многих людей данная модель кресел ассоциируется исключительно с бабушками, которые любят сидеть в них у камина. На самом деле, такая удобная и в то же время очень красивая часть интерьера прекрасно впишется в квартиру даже к молодой семье. То, как именно будет смотреться кресло в вашей гостиной, зависит только от вас. Если вы хотите создать максимально уютную атмосферу — выбирайте мебель теплых пастельных тонов, а в декоре используйте мягкие ткани. Не забудьте добавить несколько маленьких подушек. Готово! Вот так легко и просто с помощью одного кресло можно создать прекрасный и очень уютный уголок в квартире.
Бескаркасное кресло А вот кресла-мешки, в свою очередь, у многих людей ассоциируется с мебелью для детских комнат. Это тоже неверно. То, как впишется подобное кресло в вашу квартиру, будет зависеть от многих факторов. В первую очередь можно выбрать мебель пастельных тонов. Если подобрать красивую бархатную обивку, то кресло будет выглядеть дорого и при этом очень стильно. С другой стороны, если вы не любите подобные вещи, попробуйте заказать кресло из цветной ткани. Таким образом вы сделаете яркий акцент, способный разнообразить любой скучный интерьер.
Подвесное кресло Подвесное кресло — это смелый вариант для тех, кто любит экспериментировать. Вряд ли такой предмет интерьера сможет остаться незамеченным даже в самом большом доме, что уж говорить об обычной квартире. Есть несколько вариантов крепления этого кресло. Его можно присоединять к потолку, а можно покупать готовый вариант со стойкой-держателем. В любом случае, оно отлично подойдет к практически любому интерьеру. Тем более, кресло дает человеку, сидящему в нем, возможность полностью расслабиться, а также создает незаменимый уют.
Кресло с «ушами» Для любителей классики у нас тоже найдется вариант. К примеру, идеальным дополнением к строгому интерьеру станет английское кресло с «ушами». Оно уже много лет ценится за свою красоту и удобство. Высокая спинка и мягкие подлокотники делают этот предмет интерьера просто идеальным для продолжительного чтения. К тому же, сейчас существуют невероятное множество расцветок, одна из которых обязательно впишется в вашу гостиную или спальню. Кстати, это кресло еще часто называют «вольтеровским» и «каминным», так что не удивляйтесь, если встретите другие название.
Кресло с подставкой для ног Ну и последний вариант, о котором хоть раз мечтали практически все. Большое кресло с отдельной подставкой для ног точно сможет создать уют в комнате буквально за считанные минуты. Более того, оно является довольно практичным предметом обстановки. Если подставка сделана из жестких тканей, то её вполне можно использовать как маленький столик. В случае же визита гостей, она сможет стать дополнительным сидением. В общем и целом, такое кресло быстро станет самым любимым местом в доме.
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