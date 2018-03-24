Маленькая трешка в блочном доме: 3 варианта обстановки

Для трехкомнатной квартиры в типовом блочном доме серии II-68 непросто подобрать мебель: площадь спален — всего 9 и 14 квадратов. Архитектор Анастасия Киселева разработала три способа обустроить жилье, которые позволят даже большой семье с комфортом жить в малогабаритке. Каждый из них легко повторить самостоятельно без дизайнера.

Площадь трехкомнатной квартиры в доме серии II-68 составляет всего

57,9 кв. м. Зато несущих стен внутри квартиры нет, поэтому планировку легко адаптировать под нужды жильцов. Например, можно сделать из трех комнат четыре или объединить кухню и гостиную.

В квартире необходимо обустроить максимальное количество спальных мест, поэтому превратим три комнаты в четыре. Для этого в большой комнате зону у окна отведем под спальню с двуспальной кроватью, платяным шкафом и макияжным столиком. Ближе ко входу появится гостиная зона с диваном, креслом, журнальным столиком и телевизором. Чтобы в нее поступал естественный свет, предусмотрим витраж под потолком.

Две маленькие комнаты превратим в детские. В девятиметровой расположим только кровать, шкаф и рабочий стол. Комната с балконом просторнее, поэтому установим там двухъярусную кровать и шкафы. Обустроим зону отдыха с телевизором и бескаркасными креслами. Лоджию утеплим — там будут рабочие столы для детей.

Стену между кухней и коридором демонтируем, чтобы расширить пространство. Углового гарнитура будет достаточно для встроенной техники и хранения посуды и кухонных принадлежностей. Стол выберем раскладной.

1. Кресло «Версаль», 7 999 руб. 2. Люстра «Оливия», 5 499 руб. 3. Стол «Кантри Т1», 2 999 руб. 4. Стул Toledo, 1 999 руб. 5. Ковер Matrix, 2 599 руб. 6. Декоративная подушка Basket, 599 руб. 7. Декоративная подушка «Натурель-02», 799 руб. 8. Плед Trezor, 499 руб. 9. Шкаф-купе 2-дверный Slide, 9 999 руб.

Для этого варианта почти не потребуется перепланировка — только немного переместим стену между холлом и гостиной. Это позволит установить в прихожей шкаф для верхней одежды и пуф. Площадь гостиной почти не изменится. Установим здесь большой раскладной угловой диван. На ночь комната превратится в спальню родителей. Торцевую стену отдадим под шкафы — это немного улучшит геометрию помещения.

Две детские комнаты будут почти одинаковы по наполнению — в каждой из них появятся кровать, письменный стол и система хранения. Но в большей комнате можно будет дополнительно установить спортивный уголок.

Кухню оставим в прежних границах, поэтому здесь поместится только линейный гарнитур. Нехватку мест хранения компенсируем высокими верхними шкафами под потолок. Цветовую гамму для всей квартиры выберем нейтральную — серо-бежевую.

1. Угловой диван «Рио», 92 799 руб. 2. Статуэтка «Лебеди», 1 999 руб. 3. Зеркало в раме Palermo, 9 999 руб. 4. Ваза «Волны», 1 299 руб. 5. Декоративная фигурка «Ангел. Свет музыки», 399 руб. 6. Ковер Argentum, 29 999 руб. 7. Кресло Galaxie, 22 999 руб. 8. Бра LED «Палермо», 8 999 руб.

Детскую для близнецов обустроим в комнате с балконом. Установим две кровати рядом, но разделим их стеллажом. Одну из стен отведем под шкафы и подберем удобное кресло, в котором сможет отдыхать няня. Останется достаточно места и для спортивного уголка.

Самая большая комната будет использоваться только как гостиная, поэтому можем объединить ее с кухней. Получится просторное парадное помещение. Установим вместительный гарнитур и барную стойку на месте существовавшей ранее стены, а также предусмотрим раздвижную стеклянную перегородку. В гостиной появятся обеденная группа, диван и система хранения.

Самая маленькая комната превратится в спальню — в ней хватит места для кровати, пары тумбочек и шкафа. Подберем для интерьера необычное колористическое сочетание розового и фиолетового с контрастными черными элементами.

1. Торшер «Хоф», 8 199 руб. 2. Декоративная подушка «Эпсилон», 799 руб. 3. Декоративная подушка «Софт-30/22», 899 руб. 4. Шкаф-купе Comet, 35 999 руб. 5. Кровать с подъемным механизмом «Тоскана», 42 999 руб. 6. Статуэтка «Слон», 1 699 руб. 7. Плед Peloso, 1 499 руб.

На обложке: дизайн-проект Марины Саркисян.