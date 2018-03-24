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Стоит ли присоединять лоджию? Отвечает профи
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Стоит ли присоединять лоджию? Отвечает профи 

Inmyroom 46 минут назад
Фото: Inmyroom
Ольга Почуева рассказала о плюсах и минусах присоединения и утепления лоджии — учтите их, чтобы сделать верный выбор.
Сразу хочу заметить, что речь идет про лоджию, а не про балкон. Балкон — это то, что выходит за пределы дома. А лоджия — то, что находится внутри конструкции дома.
Балкон присоединять нельзя, а лоджию можно, хотя и юридически непросто — но это мало кого останавливает.
Если лоджия не узкая, при правильном утеплении и присоединении вы получите существенную дополнительную площадь — что радует, особенно при московских ценах.
После присоединения в вашей квартире будет больше света и места.
Благодаря дополнительной площади вы сможете выделить место под гардеробную дальше от окна, не жертвуя жилой площадью и не превращая комнату в крошечное помещение.
Но если лоджия узкая и длинная, утепление «съест» большую часть ее площади — увеличение общей площади квартиры будет несущественным.
Нужно учесть стоимость утепления и присоединения лоджии заранее — иначе есть риск, что она надолго превратится в кладовку для ненужных вещей.
Если вы купили квартиру с лоджией, а бюджета на утепление и присоединение уже не осталось, с большой вероятностью вы получите квартиру, в которой не хватает дневного света.
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