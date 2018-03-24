Стоит ли присоединять лоджию? Отвечает профи

Ольга Почуева рассказала о плюсах и минусах присоединения и утепления лоджии — учтите их, чтобы сделать верный выбор.

Сразу хочу заметить, что речь идет про лоджию, а не про балкон. Балкон — это то, что выходит за пределы дома. А лоджия — то, что находится внутри конструкции дома.

Балкон присоединять нельзя, а лоджию можно, хотя и юридически непросто — но это мало кого останавливает.

Если лоджия не узкая, при правильном утеплении и присоединении вы получите существенную дополнительную площадь — что радует, особенно при московских ценах.

После присоединения в вашей квартире будет больше света и места.

Благодаря дополнительной площади вы сможете выделить место под гардеробную дальше от окна, не жертвуя жилой площадью и не превращая комнату в крошечное помещение.

Но если лоджия узкая и длинная, утепление «съест» большую часть ее площади — увеличение общей площади квартиры будет несущественным.

Нужно учесть стоимость утепления и присоединения лоджии заранее — иначе есть риск, что она надолго превратится в кладовку для ненужных вещей.

Если вы купили квартиру с лоджией, а бюджета на утепление и присоединение уже не осталось, с большой вероятностью вы получите квартиру, в которой не хватает дневного света.