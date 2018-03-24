Интервью с архитекторами: Клаудио Лаццарини и Карл Пикеринг

Клаудио Лаццарини и Карл Пикеринг известны тем, что берутся за самые сложные проекты из очень разных сфер и всегда достигают блестящего результата. С 1982 года их архитектурное бюро Lazzarini and Pickering Architetti проектирует загородные виллы, занимается обустройством ресторанов и отелей, промышленным и графическим дизайном.

А ещё архитекторы создали визуальную концепции бутиков Fendi, разработали новую концепцию для международной сети бутиков Montblanc и даже оформили экстерьер и интерьер целого ряда революционных яхт. В своих работах они стараются воплотить идеи интерьера будущего, не отделяя его от интерьера настоящего.

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Сегодняшние пространства невелики, а функциональность многогранна — поэтому мы считаем, что интерьер будущего должен иметь множество способов трансформации и уметь подстраиваться под потребности человека.

Одним из знаковых проектов, о котором Клаудио Лаццарини и Карл Пикеринг с удовольствием рассказывают и сейчас, стало оформление кабины самолёта Falcon Dassault в 2012 году. «Роскошь» архитекторы определяют как предмет или пространство, из которого нужно сделать гораздо больше, чем есть на самом деле. Такой подход использовали и в случае с самолётом.

Одна из задач, что перед нами стояли, — достичь гармонии в том небольшом пространстве, с которым пришлось работать, и при этом использовать много разных материалов. И чтобы всё получилось, мы приняли решение работать в одном цвете. Проект удался!

Клаудио Лаццарини и Карл Пикеринг создают идеальные дома для своих клиентов, а вот собственный дом проектировать не стали, купили уже готовый в центре Рима. Там много света и высокие потолки и стены, есть где разместить большую коллекцию картин — хозяева большие поклонники художественного искусства.

Наш дом объединяет сразу множество стилей. Там есть мебель наших родителей, ретромебель 60-х, наши собственные мебельные разработки. А ещё дом стоил нам большей части всех наших сбережений, поэтому там много бюджетной мебели из ИКЕА

Когда речь заходит об особенностях городской архитектуры, Клаудио Лаццарини и Карл Пикеринг не забывают высказать своё мнение о Москве. Им нравится сложная геометрических форм, которая часто здесь встречается, — от Красной площади до работ архитектора Мельникова. И главной мечтой оба архитектора называют создание собственного города.

Культура урбанистики и культура дома — это две разные вещи. Мы хотели бы их объединить в одно целое и, пожалуй, назвали бы своё творение Nova Palmanova. В эпоху Возрождения город Palmanova создавался как идеальный.

Интервью взято после мастер-класса Клаудио Лаццарини и Карла Пикеринга, состоявшегося в рамках выставки i Saloni WorldWide Moscow 2016, которая проходила в выставочном центре «Крокус Экспо» с 12 по 15 октября.

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