12 идей, как превратить маленький балкон в уголок для отдыха

Речь пойдёт о создании на балконе зоны, которая позволит на часик-другой отключиться от забот и уединиться с самим собой. Будь то летняя открытая веранда или утеплённый и застеклённый балкон — вот советы для гармоничного превращения этого пространства в уголок отдыха.

Статьи по теме Балкон с кабинетом: 8 практичных идей из Instagram Стильный и комфортабельный дом, отделанный вагонкой и тёмными балками

Материалы

Где обычно у нас обычно наступает состояние спокойствия и умиротворения, где мы отдыхаем? Кто-то релаксирует на природе, кто-то на пляже, кому-то по душе домашний уют, поэтому рекомендуем выбирать материал исходя из того, что хотим получить, однако предпочтение лучше отдать натуральным материалам, таким как дерево. Например, вагонка или бамбук будут отлично сочетаться с камнем. Можно использовать камень в мозаике или прямо на полу, в качестве гальки.

Подбор цвета — один из самых ответственных моментов, так как этот фактор будет в наибольшей степени влиять на наш отдых. Не секрет, что цвета могут как возбуждать, так и успокаивать, поэтому надо стремиться к выбору нейтральных оттенков, которые будут благотворно влиять на процесс релаксирования.

Мебель

Всё зависит от вашего желания. Идеальный вариант — это небольшой столик и два стульчика. Однако при желании можно обустроить целое спальное место или гамак, но не стоит впадать в крайности. Если вы отдыхаете лишь в горизонтальном положении, то можно обустроить мягкий угловой диван или поставить скамейку с матрасом и подушками. Небольшой книжный шкаф и удобное кресло — райский уголок для любителей чтения.

Растения

Растения очень благотворно влияют на людей, к тому же они могут сыграть практичную роль в интерьере лоджии, например длинное кашпо, поставленное на окно, скроет вас от любопытных взглядов соседей и прохожих. Парочка ваз с цветами на стене приятно разбавит атмосферу, а небольшое декоративное дерево и вовсе приблизит вас к природе.

Мастерская

Вы увлечены работой с деревом или давно хотели приобрести гончарный круг и измазаться в глине? Может, вы любите скрапбукинг и декупаж? Тем, кто отдыхает в процессе творчества, на лоджии можно устроить собственную мастерскую, со множеством ящичков и полочек, где все нужные инструменты будут на расстоянии вытянутой руки, где можно не бояться запачкать или поцарапать стол, где вы с удовольствием сможете заняться своим любимым хобби.

Читайте также:

15 самых красивых маленьких балконов

Как превратить городской балкон в скандинавскую террасу: практикум Roomble

25 балконов с весенним настроением