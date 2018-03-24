Уютная трёшка для молодой семьи: стильный проект в Москве

В этом проекте органично соседствуют натуральные материалы и брендовая мебель, стиль и уют, эстетика и функция.

Ксения Коровина, дизайнер интерьеров

Сооснователь дизайн-бюро Design Filosofia. Окончила Британскую высшую школу дизайна, по первому образованию экономист. Свой стиль работы характеризует как экологичный модернизм. Стремится к максимально эффективному и минималистичному пространству, наполненному натуральными материалами и природными цветами.

www.designfilosofia.com Наталья Кучма, дизайнер интерьеров

Профессиональный путь начинала, как художник, выпускница школы искусств. С отличием окончила Британскую высшую школу дизайна. Творческое кредо — минимализм, эргономичность, качество, сфокусированность на функции предметов, элегантность.

Хозяева — пара с 8-летним сыном — купили эту квартиру на Большой Грузинской, влюбившись в шикарные окна и вид из них. Нужна была полная перепланировка под потребности семьи. Хозяева хотели видеть кухню, которую можно изолировать от гостиной, гостиную-столовую, детскую, спальню с гардеробной и ванной с хамамом, гостевой санузел и камин. Квартира расположена на последнем этаже дома, поэтому ещё одно пожелание — сделать настоящий камин — было осуществимо.

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Весь интерьер выполнен в спокойных серо-бело-молочных тонах. Белый мрамор, серый гранит, мозаика из перламутра и латунь помогли создать максимально приближенный к природе, стильный интерьер. Только в детской появляется яркий цвет и панно на стене, уводящее в фантазийный мир, позволяя ребёнку мечтать и расти.

Заказчики хотели получить минималистичный, но при этом элегантный интерьер, выполненный в натуральных материалах и цветах. Поэтому в этом проекте так много дерева — дуб, американский орех — как на полу, так и на стенах.

Особенность старого дома — «зимний холодильник», он был превращён в достоинство, для него спроектировали деревянный куб около окна. Это место стало любимым у всей семьи. Теперь здесь часто завтракают, уютно устроившись на ступеньках и наслаждаясь видом из окна.

Очень сложно создать минималистичное пространство, используя только стандартную мебель. Чтобы исполнить все пожелания заказчиков и при этом сохранить минималистичное архитектурное пространство, приходится проектировать мебель самостоятельно под потребности проекта. Не обошлось без этого и в данном случае. По авторским эскизам было спроектировано минималистичное кресло в каминной зоне, как и сам камин. Шкафы в коридоре, детской и гостевом санузле были сделаны на заказ.

Заказчики высказали пожелание сделать кухню максимально закрытой и продолжающей образ гостиной. Поэтому кухня была выбрана из модельного ряда Stealth Kitchen. Гарнитур полностью закрывается дубовыми створками и скрывает за собой раковину и рабочую поверхность. Барная стойка в сером граните от Eggersmann создаёт яркий контраст на фоне мозаики из перламутра.

Гостиная стала в том числе и столовой. Центральным объектом столовой группы был выбран массивный дубовый стол от Cattelan Italia на геометричном металлическом подстолье. Чтобы не заслонять его от взора, выбрали прозрачные стулья Louis Ghost от Kartell.

Во главе стола стоят стулья от Magis, Pina Low Chair by Jaime Hayon. Их тонкая металлическая сетка перекликается с металлом в ножках стола и создаёт гармоничный ансамбль материалов. Напротив нарочито низкого и массивного дивана от Bonaldo расположился удобный журнальный столик от Draenert. В дополнение к этой композиции недалеко стоит необычной формы низкое кресло от Carl Hansen.

Спальня получилась небольшого размера, поэтому кровать была спроектирована на заказ и сделана висящей на четырёх тросах. Лёгкое кресло на ножках глубокого ежевичного цвета от Poltrona Frau, зеркала и панно на стене с исчезающим рисунком будто в дымке визуально увеличивают пространство.

В детской яркие цвета на панно разлетаются солнечными зайчиками по всей комнате — на обивке дивана от BoConcept, в цвете подушек и кресла Ball Chair, появляются полосками на римских шторах и снова собираются воедино в цветном стекле люстры от Bocci.

Гостевой санузел задумывался более брутальным и немного мрачным. На стенах и полу — водостойкое покрытие Rezina от Gobbetto. Шкаф по индивидуальному эскизу со сдвижными дверьми, шпонированный орехом, придаёт помещению теплоту и может похвастаться богатой функциональностью. В тон ему — оформление отдельно стоящей раковины от Neutra.

Хозяйский санузел напротив сделан очень лёгким, светлым и воздушным. 3D-панели в виде волн от Redlined, круглые раковины от Kohler с росписью в арабском стиле, хамам, облицованный бежевой мозаикой, и белый каррарский мрамор создают ощущение покоя, элегантности и лёгкости.

На стенах гостиной и прихожей использованы стеновые панели от Coswick — дуб и американский орех. В спальне и в детской на стенах — панно по индивидуальному эскизу. Камин облицован металлом от Based Upon, покрытие — Arc Surface 01. На остальных стенах использована краска от Sanderson.

Везде, кроме санузлов, использовано одно и то же напольное покрытие — массивная доска из брашированного дуба от Coswick.

Этот проект был сложен технически, но складывался очень легко и изящно. Обилие натуральных текстур, теплота дерева и тонкая работа дизайнеров помогли создать натуральный и природный интерьер, удивительно комфортный для жизни.

В кухне, спальне и хозяйском санузле установлены двери от компании Rimadesio — они выбраны за их минималистичный и тонкий дизайн. В прихожей использована коллекция Filomuro Zero от компании Adielle, каждая дверь покрыта специальными панелями в соответствии с отделкой стен — замша, дерево или окраска по каталогу RAL.

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