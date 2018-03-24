Средиземноморский стиль в интерьере: гостиная в загородном доме

В этот раз мы решили рассказать вам лишь об одном помещении. О гостиной в средиземноморском стиле, уж больна она хороша сама по себе.

Родилась в Санкт-Петербурге, окончила Институт культуры и искусства. Позже переехала в Москву, где поступила в школу-студию «Детали» и там же получила квалификацию практикующего декоратора. Стажировалась и проходила различные мастер-классы в Америке и Европе. В 2015 году прошла стажировку в Лондонской школе KLC. Увлекается современным искусством и следит за тенденциями арт-рынка.

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— Концепция интерьера заключается в воссоздании гостиной в доме на берегу моря. Интерьер выдержан в средиземноморской стилистике, создающей романтическую атмосферу умиротворения и спокойствия, уюта и гармонии спокойной семейной жизни за городом.

В планировку этого пространства были внесены незначительные изменения, возведена конструкция, которая отделила гостиную от коридора, ведущего в санузел. Вход в санузел удалось скрыть за дверью с коробом «инвизибл». Дверной арочный проём уравновешен арочной конструкцией на стене, в нише которой компактно разместились пианино и телевизор.

Большие панорамные окна с возможностью выхода в сад дают много света, благодаря чему пространство зрительно увеличивается.

В гостиной появилось несколько функциональных зон: музыкальная, обеденная и мягкая.

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Цветовая гамма была выбрана в соответствии с заданной стилистикой — основной белый цвет и акцентный голубой (всевозможные его оттенки).

В отделке стен использована декоративная штукатурка, которая создаёт дополнительный эффект рукотворности.

В интерьере присутствует множество элементов и приёмов, характерных для интерьеров Средиземноморья: на потолке появились деревянные балки, арочная конструкция оформлена керамической плиткой ручной работы в оттенках лазурного моря. Выполнена эта работа в студии Юрия Осинина. Стена напротив украшена декоративными узорами морских кораллов, также выполненных вручную. Обивка дивана и кресел из натуральных фактурных тканей пастельных тонов хорошо контрастирует с декоративными подушками в оттенках нежно-голубого и синего.

Чтобы внести немного современных акцентов в этот классический интерьер, на стены я повесила репродукции абстрактной живописи.

Фото: Евгений Кулибаба.

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