Квартира в Москве: оранжевый цвет в интерьере

Этот яркий интерьер — отражение натуры его хозяев, энергичных молодых людей увлекающихся экстремальными видами спорта.

Екатерина Сараева, Анна Домникова, Татьяна Плессер, «ДЕСАПТ»:

Нескoлькo лет назад, имея за плечами пo oднoму высшему oбразoванию, oкoнчили с oтличием Мoскoвский гoсударственный университет культуры и искусств, Сoвременную шкoлу дизайна, где пoзнакoмились, пoдружились и пoняли, что теперь дизайн интерьеров — это не тoлькo любимая прoфессия, нo и oбраз жизни.

Дизайн-­студия выпoлняет интерьеры любoй слoжнoсти — от частных дo oбщественных, от квартир и кoттеджей до oфисoв, барoв и рестoранoв.

В свoей рабoте девушки рукoвoдствуются принципом: не бывает двух oдинаковых прoектoв, так как самая важная деталь при сoздании интерьера —­ это его идея, а oна всегда индивидуальна.

Девиз студии: «Мы не делаем стандартные проекты, мы вoплoщаем вашу мечту и сoздаём настроение».

desapt.ru Заказчики этого проекта — семья с двумя детьми, молодые, энергичные люди, увлекающиеся экстремальными видами спорта. Пристрастия хозяев во многом определили архитектурную и колористическую составляющие будущего интерьера.

Особенностью интерьера стала сложная пластика; потолочные и настенные конструкции. Причудливой формы, как правило, несут функциональную нагрузку, здесь они стали системами хранения.

Во время разработки проекта дизайнеры вдохновились идеей «целостности пространства»: конструкции на потолке изначально были цельным элементом, а затем эту конструкцию «разомкнули» и на потолке появились отдельные элементы.

Сконструированный дизайнерами подиум высотой 150 мм имеет практическую функцию — подвод коммуникаций.

Колористика интерьера построена на ярком сочетании трёх цветов. Серый и чёрный контрастируют с сочным оранжевым, что, с одной стороны, своего рода бунтарский порыв — выразить через цвет внутренний мир заказчиков, с другой — желание создать позитивный настрой и солнечное настроение. Как известно, оранжевый — один из самых жизнерадостных цветов, помимо этого, он стимулирует работу мозга и улучшает аппетит, поэтому дизайнеры часто применяют его для оформления кухни-гостиной. Ещё одной особенностью проекта стало использование комбинаций различных типов светильников, дающих в заданных сочетаниях различные типы архитектурной подсветки.

В этом проекте большая часть мебели будет сделана на заказ, по эскизам дизайнеров: игровая стенка в детской комнате, гардероб и книжный шкаф в гостевой спальне, книжные шкафы в гостиной, гардероб, шкаф в хозяйской спальне, кухня.

Кухня снабжена всеми необходимыми электроприборами, также был спроектирован остров со столешницей из кориана.

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В гостиной располагается обеденный стол, за которым семья собирается вечерами и по выходным. Отдохнуть, посмотреть телевизор или почитать можно на удобном диване фирмы BoConcept.

В спальне на балконе по просьбе хозяев организована отдельная рабочая зона, для чего балкон был включён в состав тёплых помещений и были произведены все необходимые меры по утеплению. Шкаф создан по эскизам дизайнера, кровать необходимо было выбрать в современном стиле с лакированным основанием и с чёткими геометрическими формами — выбор пал на итальянскую фабрику Silenia. Фабрика производит высококачественную мебель, аксессуары и предметы интерьера в современном стиле.

На полу — инженерная доска Coswick под тёмный дуб, которая перекликается с белым наливным полом. Основной тон стен светло-серый, что даёт богатые возможности для их декорирования, в том числе и фотографиями, сделанными хозяйкой дома. В проекте использованы двери Ferrero Legno.

Вся мебель и отделочные материалы были выбраны из соображений цена-качество, а также у тех фабрик, которые отлично зарекомендовали себя во время сотрудничества с дизайнерами.

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