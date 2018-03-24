14 ярких интерьерных коллажей из популярного сервиса

Каждый дизайнер интерьеров знает, как иногда бывает трудно донести до заказчика свою идею. В некоторых ситуациях не могут помочь даже визуализации и так называемые мудборды.

Коллажи до последнего времени и вовсе воспринимались нашими соотечественниками как несерьёзные случайные подборки изображений. Однако с некоторых пор ситуация начала меняться. Дизайнеры и декораторы активно создают коллажи при помощи сервиса polyvore и собирают сотни положительных откликов на каждую подборку.

Слово polyvore не вызывает в вашем сознании ассоциативных всплесков? Возможно, вы просто никогда не заходили на официальный сайт сервиса — polyvore.com и потому не знаете, насколько полезным может оказаться этот ресурс.

Изначально polyvore был ориентирован на создание стильных подборок из одежды и аксессуаров. Причём сами коллажи представляют собой интерактивную картинку, транслирующую информацию по каждому включённому в неё объекту.

Предметы можно как выбирать из коллекции самого сервиса, так и добавлять товары из различных, в том числе и русскоязычных интернет-магазинов. Сегодня в базе ресурса можно обнаружить довольно богатую коллекцию из интерьерных коллажей.

Редакция отобрала для этой статьи 14 популярных коллажей, созданных за последние три месяца.

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