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14 ярких интерьерных коллажей из популярного сервиса
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14 ярких интерьерных коллажей из популярного сервиса 

Roomble.com 57 минут назад
Фото: Roomble.com
Каждый дизайнер интерьеров знает, как иногда бывает трудно донести до заказчика свою идею. В некоторых ситуациях не могут помочь даже визуализации и так называемые мудборды.
Коллажи до последнего времени и вовсе воспринимались нашими соотечественниками как несерьёзные случайные подборки изображений. Однако с некоторых пор ситуация начала меняться. Дизайнеры и декораторы активно создают коллажи при помощи сервиса polyvore и собирают сотни положительных откликов на каждую подборку.
Слово polyvore не вызывает в вашем сознании ассоциативных всплесков? Возможно, вы просто никогда не заходили на официальный сайт сервиса — polyvore.com и потому не знаете, насколько полезным может оказаться этот ресурс.
Изначально polyvore был ориентирован на создание стильных подборок из одежды и аксессуаров. Причём сами коллажи представляют собой интерактивную картинку, транслирующую информацию по каждому включённому в неё объекту.
Предметы можно как выбирать из коллекции самого сервиса, так и добавлять товары из различных, в том числе и русскоязычных интернет-магазинов. Сегодня в базе ресурса можно обнаружить довольно богатую коллекцию из интерьерных коллажей.
Редакция отобрала для этой статьи 14 популярных коллажей, созданных за последние три месяца.
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