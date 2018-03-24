Квартира в стиле ар-деко с панорамным видом на центр Москвы

В руки профессионалов попал прекрасный объект: просторная квартира свободной планировки в ЖК «Легенда Цветного» с панорамными окнами от пола до потолка. И заказчики — молодая семья, люди яркие и творческие, легко идущие на эксперимент. А значит, и интерьер нужно было создать необычный: с использованием насыщенных цветов, интересных сочетаний элементов дизайна и изящными аксессуарами.

Архитектор Петерис Лаучка-Ловчко, декораторы Кэти Рыжова и Елена Токмачёва

— Собственникам апартаментов нравилось наше творчество, и с первой же встречи возникло ощущение, что вряд ли ещё кто-то, кроме нашего трио, подойдёт для воплощения той атмосферы, которую стремились привнести заказчики в свой дом. Кэти и Елена разделяют представление хозяйки дома о семейном очаге, а Петерис Лаучка-Ловчко тонко прочувствовал мечту заказчика о современном пространстве, но с той атмосферой, что представляется при мысли о домах интеллигенции былых времён.

www.albadesign.ru Апартаменты в этом жилом комплексе спроектированы с учётом последних стандартов, предъявляемых к статусной жилой недвижимости, и оснащены прогрессивными экотехнологиями и энергосберегающим оборудованием. Объединённые просторные гостиные и кухонные зоны, индивидуальные санузлы и гардеробные в каждой спальне, помещения прачечной и сервисной дают простор для творчества дизайнеров и свободу воплощения всех пожеланий заказчика.

Соответственно, имея «умную» квартиру, заказчики поставили задачу создать интерьер с применением современных тенденций не только в дизайне, но и в технологическом оснащении.

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Планировка

В квартире абсолютно отсутствовали какие-либо перегородки и внутренние стены. Было только несколько несущих колонн, которые необходимо было из мешающих элементов конструкции превратить в достоинство пространства. Перед разработкой планировки заказчики перечислили свои пожелания по количеству и площади помещений. Так было решено возвести гостиную, кухню-столовую, кабинет, три спальни и игровую.

Проектировщики решили превратить колонны в яркие акценты. Для их декора был использован травертин и дерево в качестве облицовки и дополнительная подсветка, которая подчёркивает их в тёмное время суток, и продолжает архитектурную концепцию самого здания внутри помещения.

Стилевое решение

По стилю особых пожеланий у владельцев квартиры не было. Но при обсуждении интерьера проектировщик всегда должен быть немного психологом. Так и на этом объекте при общении с заказчиками у дизайнеров сложилось общее представление об их образе жизни, вкусах, ценностях. И на основе этого впечатления первый же предложенный эскиз был утверждён сразу.

Кэти Рыжкова, декоратор:

— Дать определение стилю сложно, скорее это современная интерпретация ар-деко и классики… В лёгком исполнении, с учётом современных тенденций к свободному пространству и лаконичным формам.

Мебель и аксессуары

Вся мебель и двери в квартире выполнены на заказ по чертежам и эскизам авторов проекта итальянским производителем Luciano Zonta. Так каждый элемент подчёркивает, что интерьер создан индивидуально для этой семьи. Предметы мебели выбирались не в погоне за определёнными брендами, а следуя стремлению сочетать классические формы, инновационные технологии и высокое качество. Например, в гостиную была выбрана мягкая мебель Fendi.

И центром помещения стал великолепный рояль, стоящий у панорамного окна, за которым хозяйка исполняет любимые музыкальные композиции. Открывающийся взору необъятный городской пейзаж и музыка создают непередаваемое впечатление — поистине восхитительно!

Кухня-столовая заслуживает не меньшего внимания. Тёмные линии-вставки на мраморном полу и форма подвесного потолка на кухне позволили создать впечатление, что комната имеет абсолютно правильную форму, и визуально убрать перепад стены. Глянцевые поверхности кухонного гарнитура Francesco Molon и столешницы обеденного стола контрастируют со светлыми стенами и полом. Изысканная люстра Barovier & Toso добавила шарм ар-деко в это помещение.

Кэти Рыжкова, декоратор:

— Хоть заказчики и молодые, но в них чувствовалось воспитание с тяготением к традициям. В процессе обсуждения оформления стало понятно, что владелец квартиры желает камерный кабинет с деревянным панелями на стенах. С диваном, на котором можно лежать, смотреть в окно, курить сигару, попивая коньяк… Интерьер сложился из образов и впечатлений.

Кэти Рыжкова, декоратор:

— Наша главная и единственная проблема этого объекта — колонна — присутствовала и в кабинете. Её было решено обшить деревом, чтобы она сочеталась с мебелью. Заказчик увлекается фотографий, и одна из его работ великолепно дополнила интерьер кабинета. Морской причал с птицами — классический сюжет, но как интересна эта фотография с чайками, которые выстроились в ряд! И перспектива изображения уводит воображение за пределы кабинета.

В качестве декора квартиры были использованы картины Алексея Чайкасова. Одна из них удачно размещена в коридоре над консолью, но настоящей изюминкой стала та, что расположена в простенке, служащем изголовьем кровати.

Упомянутая перегородка — необходимый конструктивный элемент в спальне с панорамным остеклением. Изголовье представляет собой светокороб, облицованный ониксом, по бокам — тонированные под бронзу зеркала. Зонирование и зрительное расширение — задачи, актуальные для многих помещений. А именно в этом — ход особо выигрышный, ведь зеркала отражают небо! Со стороны входа в спальню стена покрыта кожей. И по центру расположена картина Чайкасова «Первый поцелуй», милым и трепетным сюжетом привносящая некую иронию в интерьер спальни.

Разработке мебели было уделено особое внимание, предусмотрено всё до мелочей и по эргономике, и по функциональности. Например, в игровой создан стеллаж специально для того, чтобы дети могли использовать его не только для хранения книг и игрушек, а ещё лазить по полкам и сидеть в разноуровневых нишах.

Детская также оформлялась индивидуально под характер ребёнка. Её хозяин — мальчик дошкольного возраста с разносторонними интересами: спорт, чтение, конструирование, автомобили. И дизайнерам удалось визуально передать его увлечения. В интерьере использованы светлые тона, простые формы, натуральные материалы. Цветовые акценты в виде бирюзового кресла и постерами с изображением ретроавтомобилей — из личной коллекции заказчиков.

Отделочные материалы

В отделке квартиры приоритет отдавался натуральным материалам: паркет из ореха в качестве напольного покрытия, натуральные обои, декоративная штукатурка на основе экологичных красителей. Ар-деко характеризуется эксклюзивностью и дорогими материалами. Передают это свойство и санузлы квартиры: отделка стен выполнена мрамором и украшена рустом из металла.

Кэти Рыжкова, декоратор:

— С этими заказчиками было легко и увлекательно работать. У нас сложились тёплые отношения, и по завершении работы над объектом, которая длилась год, самым ценным стало то, что люди доверились нашему опыту, а результат даже превысил их ожидания. Добрая оценка — самое ценное в работе дизайнера. Примечательно, что за время ремонта их семья стала больше, и в квартиру въезжали уже с новорождённым. Искренне желаем им благополучия и мира в новом доме!

Воплощённое творческим трио — архитектор Петерис Лаучка-Ловчко и декораторы Кэти Рыжова и Елена Токмачёва — оформление квартиры иллюстрирует, что классический стиль в современной интерпретации является хорошей основой для передачи семейных ценностей. Элементы ар-деко придают особый шарм пространству. А в сочетании получается изысканный и комфортабельный интерьер.

В этом интерьере использовано:

вся корпусная мебель и двери выполнены по эскизам дизайнеров — фабрика Luciano Zonta;

гостиная — мягкая мебель Fendi; приставные столики Dom Edizioni;

кухня — гарнитур Francesco Molon;

спальня — Baker, дизайн Thomas Pheasant;

кабинет — диван Fendi, банкетка и кресло фабрики Eve;

игровая комната — диван Ivano Redaelli;

санузлы — мрамор J STONE, раковины Milldue, ванна на двоих Antonio Luppi;

светильники — Barovier & Toso;

обои — Arte;

паркет — Ebony and Co.

Отделочные работы проводились выбранной заказчиком сербской компанией.

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