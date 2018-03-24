Что делать, если у супругов разные взгляды на дизайн интерьера

Ему нравится лофт, а ей прованс. Он мечтает о домашнем кинотеатре, а она о тренажёрном зале. Он хочет повесить на стене голову оленя, а она хочет эту стену снести. И ни один не уступает другому, и оба ждут, что скажет дизайнер. Так что же он скажет, и как супругам попробовать урегулировать проблему между собой?

Изначально поделите территорию

Подумайте, кто в какой части дома проводит больше времени. Например, если женщина часто «застревает» в ванной и хранит там всю косметику, то стоит в первую очередь подумать о её удобстве. Если у женщины уже есть своя туалетная зона в спальне, а вот мужчина каждый день принимает душ утром и вечером, то справедливо будет прислушаться к нему.

Кто в семье чаще готовит, кто больше смотрит телевизор, кто из супругов работает дома и как поделены хозяйственные обязанности? Попробуйте отвлечься от стереотипов и трезво оцените ситуацию.

Александр Кривов, дизайнер интерьеров:

— В спорных ситуациях велик соблазн поддержать того из супругов, чья позиция ближе самому дизайнеру. А некоторые дизайнеры придерживаются правил: «кто из супругов платит, тот и заказывает музыку». Но я считаю, что необходимо искать компромиссный вариант, который устроит всех.

Бывает, что супруги даже начинают активно спорить между собой в присутствии дизайнера. Если такое случается, я обычно извиняюсь и под предлогом, что мне нужно выйти, оставляю их одних на некоторое время. Если после моего возвращения супруги по-прежнему не могут договориться, то однозначно необходимо переходить к альтернативе либо перенести этот сложный вопрос на другую встречу, тем самым предоставив клиентам возможность обсудить его дополнительно.

Выделите каждому свой уголок

И всё-таки каждая из комнат предназначена для обоих, поэтому спорных моментов не миновать. В борьбе за лидерство может возникнуть кризис, и тут на помощь придёт простая хитрость. Пусть каждый из супругов постарается найти в доме место, которое будет принадлежать только ему, и к которому не будет иметь доступ другой.

Это необязательно должна быть отдельная комната — проявите фантазию! Письменный стол для мужчины, на котором женщина ничего не будет трогать, или бюро для женщины, ключ от которого будет только у неё. Зная, что в доме у вас есть собственный уголок, вы легче уступите в общих вопросах.

— Я зачастую обращаю внимание, например, главы семейства, что вот, мол, его супруга не вмешивалась в такой-то момент, она дала ему полное право принять решение либо уступила в чём-то уже. Теперь его очередь пойти на уступки. Обычно присутствие третьих лиц, то есть дизайнеров, помогает супругам быстро прийти к компромиссу. Так что можно смело сказать, что дизайнеру нужно быть ещё и хорошим психологом.

Распределите функции

Бывает и так, что оба супруга хотят принимать одинаковое участие в оформлении каждой комнаты. В таком случае есть решение — разбейте весь дом на зоны по интересам. Пусть тот, кто лучше разбирается в технике, полностью возьмёт на себя ответственность за её выбор, а тот, кто обычно отвечает за хранение, выбирает шкафы и полки.

Вспомните, кто в вашей семье лучше воспринимает цвета, а кто понимает различие между строительными материалами. Возможно, один из супругов вскоре поймёт, что даже рад не думать о некоторых вещах, которые доставляют радость другому. Главное, оговорить всё заранее.

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Катарина Кейль, декоратор интерьеров:

— Я бы всё-таки порекомендовала клиентам не спорить в присутствии дизайнера, а обсуждать разногласия дома, выбрав единую линию, которой будут придерживаться оба супруга. Но если спорные ситуации случаются, я стараюсь понять, кто из заказчиков имеет больший вес в принятии окончательного решения, и ориентируюсь на него (как правило, именно этот супруг подписывает договор). А в идеале, конечно, лучше сразу выяснить у клиентов, чей голос будет решающим.

Ищите золотую середину

Казалось бы, вы всё учли, но как только настала необходимость выбрать цвет для стен в спальне, начались проблемы. Он мечтает о насыщенном синем, она — об идеальном белом. Так, может быть, вас обоих устроит голубой?

Если решение всё ещё не найдено, попробуйте на минуту отвлечься от двух существующих вариантов и представьте на его месте третий — абсолютно другой. Не синий, не белый, а… красный. Не факт, что в итоге вы остановитесь на нём, но такой приём поможет избежать «замыленности» взгляда и объективнее взглянуть на ситуацию. Может быть, в итоге вы примете неожиданное решение, которое всем понравится.

Ирина Кривцова, дизайнер интерьеров:

— Чтобы определить единое мнение, супругам нужно написать свои пожелания по пунктам и сравнить результаты. Выбрать те позиции, которые близки по духу или решениям. Основываясь на этих решениях, постараться определить второстепенные детали по спорному вопросу (для каждого они могут быть свои) и проговорить, в каких мелочах вы можете уступить друг другу, а что для вас приоритетно. Так вы начнёте понимать лучше и себя, и своего партнера, начнёте слышать друг друга.

Позовите на помощь дизайнера

Ведь он нужен не только для того, чтобы следовать вашим инструкциям и избавлять вас от грязной работы. В споре дизайнер объяснит, почему одно решение подойдёт для интерьера больше, чем другое — с точки зрения бюджета, стиля и назначения помещения. Или предложит собственное, а то и не одно, пока оба клиента не будут довольны. С помощью профессионала все проблемы, связанные с ремонтом, решаются гораздо быстрее. А сколько таким образом было спасено нервных клеток!

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