50 оттенков красного! Чем удивила выставка Maison&Objet-2018

Дважды в год дизайнеры со всего мира представляют свои экспозиции на крупнейшей выставке Maison&Objet. Первая сессия-2018 прошла с 19 по 23 января, в которой участвовало более 3 000 дизайнеров и 100 000 посетителей со всех уголков мира.

Как на кельнскую выставку IMM Cologne, так и на парижскую Maison&Objet гости приезжают, чтобы увидеть новейшие интерьерные тренды, познакомиться с новыми коллекциями ведущих мировых компаний и талантливых начинающих дизайнеров.

О цветах

Chilli oil, сherry tomato, spiced apple, blooming dahlia — все цвета красного весенне-летней палитры от Pantone можно было увидеть в инсталляции французской компании Eno studio.

Помимо страстных сочетаний глубоких оттенков красного, студия сделала интерьерный акцент в отделке и фактуре предметов, где тоже присутствует красный цвет (от огненно-оранжевого до бордового): багряный атлас штор, бархатная обивка мебели, ворсистые ковры, матовая отделка стен, металлические светильники, декор и фурнитура.

Такая нетипичная смесь цветов демонстрирует умение выходить за рамки классических сочетаний матовых и глянцевых фактур в интерьере и раскрывает жаркий темперамент владельца квартиры.

Красный цвет встречался и в кухонной утвари: итальянский дизайнер Рина Менарди представила на выставке коллекцию керамической посуды в нежном и притягательном оттенке «цветущий георгин»​​, который можно использовать и в дизайне самой кухни.

Ultraviolet — цвет года 2018 — встречался не так часто, как, к примеру, лидирующий оттенок 2017 — greeny. Зеленый, цвет гармонии и равновесия, на стендах был в декоре, в отделке стен и пола, в текстиле, в принтах. Предметы интерьера такого тона успокаивают, приводят мысли в порядок: лучшая находка для людей с тонкой душевной организацией и творческих личностей. А зеленый вкупе с коричневым не только приятен для глаз, что важно для интерьера, в таком сочетании еще и чувствуется надежность: мой дом — моя крепость. Приводим пример инсталляции талантливого дизайнера Питера Адама.

О материалах

Уже на протяжении нескольких лет на интерьерных выставках лидируют природные материалы: дерево, бамбук, шерсть, ротанг. Например, люстры из ротанга нидерландской компании Ay illuminate скорее похожи на корзины, выполненные ловкими руками туземцев, чем на осветительный прибор. Подобная люстра хорошо дополнит интерьер в этническом стиле или кантри, а еще может стать успешной альтернативой громоздкой мебели из ротанга.

Что касается дерева, то помимо привычной отделки и мебели интересно его использование в декоре и аксессуарах. Например, эти очаровательные слоники от датского бренда Woud никого не оставят равнодушными.

Инсталляция канадской студии MOLO удивляет даже через фотографию. Светло-коричневая перегородка сделана из крафт-бумаги. Стена из такого материала легко передвигается и обладает отличной звукоизоляцией: можно спроектировать гардероб или рабочий кабинет. Это изобретение под названием softwall официально запатентовано дизайнерами Стефани Форсайтом и Тоддом МакАлленом. А макет движущейся и мягкой стены находится в нью-йорском музее современного искусства.

О стилях

Среди хаоса цвета, фактуры и материалов на французской выставке сложно выделить какой-то определенный стиль. Смотришь — и складывается ощущение, будто дизайнеры устали от строгости минимализма и пустоты скандинавского стиля, они отправились навстречу природе, морю и теплу.

Пальмы и папоротник на декоративных тарелках, эксцентричные фламинго на полотне, статуэтки австралийских попугаев. Все эти яркие этнические аксессуары будто бы специально для выставки собрали из разных уголков мира: Африки, Южной Америки, Австралии. На экспозициях цветы присутствуют не только в орнаменте и в аппликациях картин, но и в качестве лакированных керамических кактусов и живых растений в глиняных горшках: экостиль не прошел мимо ярмарки Maison&Objet.

Рисунки растений в горшочках, рассыпанные на тарелках и кружках, и розовые фламинго, воплощающие грациозность — фарфоровая и фаянсовая посуда от Ocodeco создана для ценителей оригинальных принтов и для творческих личностей.

Кружка «Домашний сад», Ocodeco

Фарфор, объем: 300 мл Цена: от 370 руб.

Тарелка «Домашний сад», Ocodeco

Фарфор, диаметр: 15,5 см Цена: от 250 руб.

Кружка «Розовый фламинго», Ocodeco

Фаянс, объем: 320 мл Цена: от 320 руб.

Интернет-магазин Ocodeco, +7 (800) 707-04-68, ocodeco.ru О необычном

Экостиль предполагает не только увлечение природными материалами и естественными оттенками, но и заботу об окружающей среде. К примеру, компания ecoBirdy продемонстрировала детскую мебель из старых пластиковых игрушек: мебель красивая и легкая в уходе. Яркий пример того, как непригодные вещи превращаются в произведения искусства.

Ценители фарфора на выставке всплакнули и возрадовались одновременно: итальянский дизайнер Маркантонио Раймонди Малерба, вдохновившись японской традиционной техникой реставрации фарфора, стал участником экспозиции. Технология, которую он применил, называется кинцуги: разбитую посуду склеивают смесью из лака и золотого порошка. Посмотрите, как здорово вышло! Тарелки, блюдца и кружки выглядят необычно, изящно, а вот использовать по назначению как-то жалко.

Французская выставка Maison&Objet получилась более яркой, легкой и непринужденной, чем ее старшая немецкая сестра IMM Cologne. А это означает только одно — люди устали от скучных правил и сдержанности. Ими движет индивидуальность и самовыражение.

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