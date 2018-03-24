10 хороших советов тем, кто строит дом в первый раз

В нашей статье мы рассмотрим популярные ошибки в строительстве дома, которые уже сделали многие семьи. Увы, они выбрали для строительства не совсем подходящий проект, так как делали это в первый раз.

Чтобы вам не пришлось идти по их стопам, мы рассмотрим десять важных советов для семей, которые хотят воплотить все свои грезы об идеальном доме в этом году.

Расскажите архитектору о ваших мечтах

Если вы всегда мечтали о чём-то невероятно красивом, оригинальном, о каких-то дизайнерских решениях или особенной планировке — прямо говорите об этом архитектору и дизайнеру. Вам нужно составить список ваших пожеланий. Сначала пишите глобальные, например «дом с пятью спальнями», «двухсветное освещение в гостиной» или «кухня не меньше 20 метров», а внизу оставьте место для дополнений вроде «гардеробная при каждой спальне» и «будуарная зона в главной спальне».

Стройте дом сразу «под ключ»

Это утверждение относится не только к строительству и отделке, но и к благоустройству участка. Очень важно всё поручить одной компании, которая согласует свои действия, потому всё делается вовремя.

Юлия Наместникова, ландшафтный дизайнер:

— Последнее время к нам обращаются заказчики на стадии проекта дома, и в команде с архитектором мы разрабатываем полный проект в связке дом-сад. Мы работаем по общему графику, и когда завозят мебель и вешают шторы, сад практически готов.

И это главный совет! Не ждите готовности дома, закладывайте сад как можно раньше! Это и будет вашей самой большой инвестицией. Пока строится дом и идёт отделка, ваши растения подрастут.

Ландшафтный проект очень важен, он помогает спланировать жизнедеятельность сада на весь год, избежать ошибок и продумать всё до мелочей: планировку, растения, инженерную часть (освещение, автополив, ливневую и дренажную системы).

youna.me Не заказывайте дом «на вырост»

Многие решаются построить дом «на вырост» — больший по площади, чем им нужен сейчас. Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, хозяевам кажется, что их дети вырастут, заведут семьи и будут жить с ними.

Во-вторых, они думают, что родители тоже переедут к ним жить, или к ним постоянно будут приезжать гости. Конечно же, это может быть и так, но мы советуем придерживаться правила трёх лет, которое гласит: не пытайтесь прогнозировать свою жизнь дальше, чем на три года.

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Не выбирайте дизайнера и архитектора из разных фирм

Лучше всего выбрать фирму, бюро или студию, где вам будут предоставлены комплексные услуги. Там система взаимосвязи архитектора и дизайнера уже налажена, они знают друг друга лично, понимают и ценят чужие решения и работают слаженно.

Ответственно отнеситесь к выбору участка

Знайте, участок и его окружение гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Имеет значение и инфраструктура вашего посёлка. Советуем покупать участок там, где уже есть коммуникации и всё работает. Если вам обещают школу и детский сад к 2019 году, это не значит, что их действительно построят к сентябрю 2019. Будьте бдительны и проверяйте репутацию застройщиков.

Характеристики участка сильно влияют и на ландшафтный проект. Если рядом есть лес, это значит, вы покупаете место с хорошим микроклиматом, потому здесь гораздо проще будет создать оазис спокойствия и релаксации, просто построив террасы для отдыха.

Юлия Наместникова, ландшафтный дизайнер:

— Терраса будет идеальным дополнением вашей кухни на свежем воздухе и добавит к ней минимум 20 метров. Здесь можно поставить столовую группу, а на межсезонье предусмотреть остекление, чтобы её можно было использовать как можно дольше.

youna.me Попросите архитектора сделать больше встроенных систем хранения

Этот пункт кажется не слишком важным, но это не так. При переезде в большой дом вы почувствуете настоящую свободу. Первые 2—4 года кураж и восторг так и не спадёт, поэтому вы купите множество вещей для дома и для себя и всего за пару лет вещей у вашей семьи станет практически в два раза больше. Проверено на очень многих семьях!

Выбирайте панорамное остекление

Общий совет таков: выбирайте проект с самым габаритным остеклением. Так вы получите максимальный КПД от всех благ вашего дома. Плюс его дизайн не устареет со временем, а благодаря естественному свету каждая из комнат будет казаться более красивой и просторной.

Не покупайте участок дальше, чем в 50 км от места вашей работы

Обычно 50 км преодолеваются на автомобиле за полчаса. Это при условии наличия хорошей трассы. Но при этом сборы на работу — от прихожей до гаража, парковка, затем пешая прогулка до офиса с парковки, лифт и тому подобные мелочи — занимают ещё полчаса. Поэтому не стоит полагать, что вы преодолеете за один час все 100 км. В жизни всё получается иначе.

Участок можно покупать на расстоянии до 80 км от места вашей работы по нескольким причинам: вы бываете в офисе не каждый день, вы купили участок близко к заповедной зоне, в вашем коттеджном посёлке (или очень близко) есть достойная школа и детский сад.

Не бойтесь чего-то нового

Если архитектор из выбранной вами фирмы с портфолио, которое вас устраивает почти на 100%, предлагает вам какие-то решения, не отказывайтесь от них просто из-за своих убеждений или различных мифов, витающих вокруг темы загородного строительства. Кухонный остров, столешница вдоль окна, ванная с большими окнами, плоская кровля, необычная форма дома — всё это оправданно, ведь архитектор знает, как сделать ваш дом идеальным.

Вид — это важно

Вид является несущественной частью дизайн-проекта вашего дома, только если его нет. Если вы всегда мечтали жить на море, в тёплых краях либо из спальни вы хотели иметь вид на сосновый бор и просыпаться в чудотворном аромате хвои, воплощайте свои мечты, чтобы потом не жалеть о не сделанном!

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