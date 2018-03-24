Интерьер трёхкомнатной квартиры со стеллажами и стенами в форме волн

Оказывается, несмотря на свободную планировку и большую площадь квартиры, в ней всё равно могут встретиться проблемы узких коридоров и неудобных углов. Как превратить недостаток в преимущество, да ещё и построить на нём всю концепцию интерьера? Дизайнер Кристина Цымбал точно знает ответ на этот вопрос.

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Кристина Цымбал, дизайнер интерьеров

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Окончила МГХПА им. Строганова, МГСУ (строительный университет, промышленное и гражданское строительство), стажировалась в Университете прикладных искусств в Вене и в Университете Баухауз в Дессау. Награды: Гран-при конкурса «Город равных возможностей» Союза дизайнеров России за проект ресторана, 3-е место в конкурсе Sneidero Design Awards за реализованный жилой интерьер, шорт-лист из 10 финалистов международного конкурса Area Declick.

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Жилой комплекс спланирован так, что ширина коридора в прихожей не может быть больше 130 сантиметров, так что на полноценный шкаф при входе места не осталось. Чтобы эстетично закрыть висящую одежду, обувь и аксессуары, придумали параметрическую систему хранения. Поперечные перегородки скрывают часть одежды.

Кухню и гостиную разделяет стеллаж. Мы смоделировали его, используя принципы параметрики. Одним изящным изгибом он держит композицию всей гостиной. Трёхмерные гипсовые панели с волнами покрыты декоративной штукатуркой с бежевыми и медовыми вкраплениями, чтобы выглядеть теплее.

В противовес активной гостиной стена с телевизором решена минималистично. Дерево делает интерьер тёплым на вид. Чтобы подчеркнуть рельеф стены, на потолке сделана подсветка, обращённая к ней.

У хозяина квартиры много книг, и библиотеку мы превратили в арт-объект. Стол с ониксовой столешницей — Draenert. Светодиодные светильники над столом повторяют линии мебели.

Для максимальной вместительности кухонные шкафы сделали до потолка. Шкафы над фартуком глубиной 45 см, отделаны деревянным шпоном. Фартук отделан трёхмерными панелями из камня, DecoDesign. Их рисунок совпадает с панелями на стенах.

Спальня решена спокойнее, чем гостиная. Использована встроенная минималистичная мебель по эскизам дизайнера, чтобы совместить одежные шкафы, комод и полки для документов в одной зоне и в одной пластической форме. Потолок не доходит до стены на 40 см, и из-под него льётся мягкий свет. Это выделяет рабочую зону, создаёт спокойную атмосферу и добавляет воздуха. Тёплый свет от подвесов по бокам от телевизора разнообразит интерьер.

Вся стена в изголовье кровати покрыта панелями с деревянным шпоном. В панели у изголовья встроены несколько светодиодных светильников. Подвесы по бокам от кровати на разных уровнях повторяют их ритм. Тумбы — подвесные, минималистичные. Потолочные светильники от Artemide — словно круги на воде.

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